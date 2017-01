Oberkirnach Oberkirnach: Drei Lifte in Betrieb und sechs Loipen gespurt

Oberkirnach: Drei Lifte in Betrieb und sechs Loipen gespurt

Die Schneesituation in Oberkirnach hat sich dank Neuschnees wieder etwas gebessert. Das Ferienland meldet im Schneebericht heute, Mittwoch, wieder drei Skilifte, die in Betrieb sind.

Es sind der Brigachlift, der von 13.30 Uhr bis 17 Uhr läuft, und der Lift am Oberen Schlossberg. Er ist von 13.30 Uhr bis 21.30 Uhr in Betrieb. Wieder dabei ist der Schloßberg-Lift. Er läuft von 13.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Die Lifte Winterberg und Kesselberg stehen momentan still.

Nach etwa fünf Zentimeter Neuschnee beträgt die Schneehöhe bei Nassschneebelag 15 bis 20 Zentimeter.

Aktuell verfügt die Bergstadt über einige präparierte Loipen. Gespurt ist die Falkenandresenhöhe (7,9 km, klassisch), der Langlauf-Lehrparcours Seebauernhöhe (klassisch, 1,1 km), die Skatingloipe Seebauernhöhe (1,1 km), die Stadionrunde (0,4 km, klassisch und Skating), die Verbindungsloipe Falkenandresenhöhe – Seebauernhöhe (1,8 km, klassisch) sowie die Hochwaldloipe (10,6 km, klassisch).