St. Georgen Ob Gewerbe oder Häuslebauer: Stadt St. Georgen sucht dringend Bauflächen

Das geplante Hotel Federwerk ist ein Sechser im Lotto für Bürgermeiser Michael Rieger. Im zweiten Teil des Jahresinterviews erhofft er sich daraus Verschönerungsimpulse für die ganze Bahnhofstraße.

Breitband ist das Hauptthema 2017. Werden die 50 Prozent Zustimmung erreicht, die es braucht, dass es gelegt wird?

Ich kann es für die Bürger nur hoffen. In Peterzell sind wir knapp an den 50 Prozent, in der Stadt läuft die Frist noch. Vor vier Jahren haben wir als erste Stadt im Schwarzwald-Baar-Kreis ins schnelle Internet investiert. Da hatten wir eine gute Grundversorgung, aber die Entwicklung geht so schnell. Wir sollten da nicht zurückfallen. Jetzt steigen wir ein und müssen das über Kredite finanzieren. Wir hoffen, dass dieser Service durch Mitmachen honoriert wird. Wir benötigen eine hohe Anschlussquote, weil wir über die Netzmiete wieder Einnahmen generieren. Nur über die Nutzung kann später folglich wieder Geld zurückkommen.

Im Rathaus stehen Veränderungen an. Kämmerer Karl Braun und Bauamtsleiter Reinhard Wacker gehen in Ruhestand. Was wünschen Sie sich von den Nachfolgern?

Der neue Kämmerer kommt zum 1. Mai. Wir hatten drei sehr gute Bewerbungen gehabt, zwei Männer und einer Frau. Es ist ein ausgebildeter Diplomverwaltungswirt, hat einen Masterabschluss, ist 34 Jahre alt und bringt gute Perspektiven und neues Denken mit aber auch genügend Verantwortungsbewusstsein für den Finanzbereich. Für die Bauamtsstelle gibt es Interessenten. Die Sachlage ist etwas schwieriger, weil es ja ein Architekt oder Stadtplaner sein muss. In einer öffentlichen Verwaltung braucht es eine starkes Nervenkostüm.

Gibt es im Rathaus Unruhe, wenn zwei neue Spitzenkräfte fast gleichzeitig anfangen?

Jede Veränderung bringt eine gewisse Unruhe. Es ist üblich, dass es immer wieder zu Personalwechseln kommt. Den Weggang der Herren Braun und Wacker bedaure ich sehr. Sie sind fachlich ausgezeichnet, es war menschlich angenehm, sie werden Spuren hinterlassen. Natürlich müssen sich Neue einarbeiten und man muss sich aneinander gewöhnen. Das war ja, als ich kam, nicht anders. Außerdem sind die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung professionell genug um mit der neuen Situation umzugehen.

Thema Bauen: Schönblickareal und Lorenzhöhe laufen?

Das wird man dann im Frühjahr sehen, wenn die Werbung beginnt. Dann hoffe ich, dass es läuft. Wir haben bei der Entscheidung zu diesem Projekt auch den Ruf der Wirtschaft wahrgenommen, dass es zu wenig Wohnangebote in St. Georgen gibt. Ich weiß, dass viele Leute eine Wohnung suchen. Wenn sie hier nichts finden, ziehen sie woanders hin. Die Kosten sind andernorts übrigens nicht günstiger.

Wie sieht es für die Häuslebauer aus?

Wir erschließen jetzt nochmals ein paar sehr schöne Bauplätze unterhalb des Schönblickareals. Mit dem Gemeinderat werden wir dieses Jahr noch diskutieren, wo weitere Erschließungen möglich sind. Im Flächennutzungsplan sind noch Flächen eingezeichnet. Ich sehe da Möglichkeiten im Stadtgebiet, Seebauernhöhe und auch in dem ein oder anderen Ortsteil. Wir werden möglicherweise dort ansetzen, wo es für uns günstig ist, wo also schon eine einseitige Erschließung besteht.

Wie sieht es aus mit Gewerbeflächen?

2009 haben wir zum letzten Mal Flächen dazu gekauft. Im Hagenmoos haben wir jetzt noch eine attraktive Fläche übrig mit rund 18 000 Quadratmeter. Der Rest ist bebaut oder wird bebaut. In der heutigen Zeit ist es schwierig an Flächen heranzukommen. Boden ist ein knappes Gut. Tauschflächen haben wir nur bedingt. Zudem muss man die Landwirtschaft berücksichtigen, die größtenteils ihre Flächen selbst benötigen. Auf der anderen Seite muss die Stadt Entwicklungs- und somit Zukunftschancen haben. Deshalb hoffen wir, dass man uns hierbei unterstützt. Es gibt bestimmte Optionen, die wir ins Auge gefasst haben.

An der Bahnhofstraße haben die vorbereitenden Abrissarbeiten für das Projekt Hotel Federwerk begonnen, im Hotel Kammerer ist die Nachfolge geregelt. Sind das gute Entwicklungen für die Hotellerie?

Das Ehepaar Will im Kammerer habe ich schon persönlich begrüßt und ihnen Glück gewünscht. Schön für Frau Kammerer, dass die Nachfolge geregelt ist. Die Entwicklungen auf dem TB-Areal betrachte ich als einen Sechser im Lotto. Ich habe damals mit der Familie Papst darüber gesprochen, dieses prägende Gebäude in der Stadt zu erhalten und umzumünzen. Ich denke auch, dass St. Georgen ein weiteres Hotel in der Innenstadt gut vertragen kann. Bisher hat das Umland bei Übernachtungen ganz erheblich von St. Georgen profitiert. Wenn man so eine Chance hat, muss man sie versuchen zu nutzen.

Hat dieser Sechser im Lotto Folgewirkungen?

Das Projekt wird große Synergieeffekte mit sich bringen. Dass neu gestaltete Areal wird die Stadteinfahrt aufwerten. Das macht auch einen anderen Eindruck auf die Bahnhofstraße. Wenn man da momentan hochfährt, sieht man den weiteren Handlungsbedarf. Wir haben die Straße und die Gehwege neu gemacht, ein paar Anlieger haben schon ihre Gebäude aufgewertet, jetzt kommt ein Hotel: Ehrlich gesagt erwarten wir schon, dass dies ein bisschen auf andere ausstrahlt. Dass jemand Farbe in die Hand nimmt und etwa macht an seinem Eigentum. Beispielsweise am ehemaligen Hotel Hirschen.

Welche Rolle will St. Georgen künftig im Ferienland spielen?

Da müssen wir die nächsten Übernachtungszahlen abwarten. Wenn sie steigen, ist alles gut, wenn sie fallen, gibt man, zumindest anderenorts, dem Ferienland schuld: Das ist zu einfach. Man muss eine Gesamtbetrachtung anstellen. In welcher Situation sind die beispielsweise die Ferienwohnungen, Pensionen und Hotels. Ich glaube, das Ferienland macht eine gute Arbeit, ist auf vielen Messen vertreten. Ich sehe uns als eine sehr schöne Ferienregion, auch wenn St. Georgen in erster Linie ein Wirtschaftsstandort ist. Man kann hier einen schönen Urlaub verbringen, besonders in den Ortsteilen lässt sich bestens Urlaub machen. Die Stadt bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, eine wunderschöne Landschaft und gute Luft. Aber: Eine Ferienregion funktioniert nur dann gut, wenn sie auch nach innen funktioniert. Die Menschen, die hier leben, müssen mitziehen und sich auch als Ferienland verkaufen. Da sehe ich dringenden Bedarf. Andere, etwa in Bayern, sind da weiter. Hier gibt es Handlungsbedarf. Die „ Einrichtung Ferienland“ kann nicht alles leisten.

Die Mobilitätsprojekte Ringzug und Lückenschluss B33 / 523. Wie geht es 2017 weiter?

Grundsätzlich war es wichtig, dass das Land damals die Straße als wichtigste im Regierungsbezirk Freiburg eingestuft hat. Im gesamten Land wurde der Lückenschluss an vierter Stelle gewertet. Unter anderem kam die Straße im Bundesverkehrswegeplan in den vordringlichen Bedarf. Jetzt muss das Land die Planung möglichst schnell auf den Weg bringen. Ich verstehe deshalb die derzeitige Vorgehensweise nicht, im Land nun eine erneute Planungsrealisierung vorzunehmen. Wir erwarten nun schon, dass entsprechend der damaligen Priorisierung auch geplant wird. Diesbezüglich sind wir im Dialog. Beim Ringzug war klar, dass der Antrag von St. Georgen gestellt wird. Zwar ist der Stundentakt auf der Schwarzwaldbahn prima, aber wie sieht das Mobilitätsverhalten in Jahren aus? So war es wichtig, zu prüfen, ob ein zusätzliches Angebot geschaffen werden kann. Und das könnte der Ringzug mit weiteren Haltepunkten zwischen St. Georgen und Villingen/Bahnhof sein. Wir reden hier von Peterzell und Schoren sowie einem weiteren in VS. Das wäre ein ganz großer Gewinn für den westlichen Kreisbereich, vor allem, wenn dann noch der Busverkehr angepasst wird. Wenn es dann ganz optimal läuft, komme ich mit einem Umstieg nach Stuttgart. Und mit unter zwei Stunden zum Flughafen. Aber noch sind wir ein gutes Stück davon entfernt, lassen aber nicht nach in unserem Wirken, damit die Realisierung alsbald umgesetzt wird.

Zur Person

Michael Rieger (55, verheiratet, drei Kinder) ist seit August 2008 Bürgermeister in St. Georgen. Im zweiten Teil seiner Ausschau auf das Jahr 2017 geht es unter anderem um die Breitbandoffensive, den Tourismus, Neubesetzungen im Rathaus oder den Ringzug. (wur)