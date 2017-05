St. Georgen Ökumenische Gemeindefest in St. Georgen: Nahrung für Körper und Geist

Das ökumenische Gemeindefest in St. Georgen thematisierte die Speisung der Fünftausend. Und dabei war einiges geboten...

St. Georgen (wm) Es waren zwar keine fünftausend Männer, Frauen und Kinder, wie es in Johannes 6,1-15 in der Bibel geschrieben steht, doch haben sich trotzdem viele zum ökumenischen Gemeindefest in St. Georgen eingefunden. Und dort gelang es ebenfalls, mit wenigen zur Verfügung stehenden Fladenbroten, die versammelte Kirchengemeinde sattzubekommen. Vielleicht nicht satt in kulinarischem Sinn, doch satt mit Gottes Worten. Dazu trugen im ökumenischen Gottesdienst Lisa Interschick von der evangelischen und Paul Dieter Auer von der katholischen Kirchengemeinde bei.

Auer, ein brillanter Erzähler und Moderator, hat es verstanden, die Kinder im Gottesdienst ins Zentrum zu stellen. Als Grundlage der Predigt diente die Bibelstelle, in der es um die Speisung der Fünftausend ging: Um darzustellen, wie immens die Anzahl der Menschen war, verglich Auer diese mit den rund 13 000 Einwohnern von St. Georgen. Die biblische Geschichte, mit der Speisung der Fünftausend birgt lebensnahe Umstände, in die die Kinder eingebunden wurden. Aber auch ganz praktisch waren sie Teil des Gottesdienstes: Pastoralreferent Benedikt Müller schnitt mit ihnen die Fladenbrote. "Mit dem Brot, das wir teilen, befinden wir uns zwischen Himmel und Erde", sagte Pfarrerin Lisa Interschick. Dass Religion nur wahr werden kann, ist eine bedeutsame Feststellung der Geistlichen. Lisa Interschick ging in ihrer Predigt näher auf das geschilderte Ereignis aus der Bibel ein. Die Geschichte aus dem Evangelium beschreibe etwas Mangelhaftes.

Am Gottesdienst wirkten der Ökumenische Kinderchor unter der Leitung von Martine Schwarz und der Posaunenchor, geleitet von Helga Reinbold, mit. Die Orgel spielte Jochen Kiene. Den Kinderchor begleiteten Louis Struß und Jonas Tillack am Saxophon. Nach dem Gottesdienst wurde das Gemeindefest gefeiert. Thomas Duttenhöfner spielte dabei Klavier und Julian Drach Saxophon. Gemeinsam unterhielten sie mit Liedern bekannter Komponisten der Gegenwart. Dass die Herde in zahlreichen heimischen Küchen in St. Georgen kalt bleiben konnten, dafür sorgten allerlei Leckerem. Ein gelungenes Fest, mit Nahrung für Körper und Geist.