St. Georgen Nur 120 Tiere bei Lokalschau des Geflügelzuchtvereins St. Georgen und Umgebung

Wegen der Stallpflicht können bei der Geflügelausstellung am Wochenende nur 120 Tiere gezeigt werden.

Am Wochenende, 21. und 22. Januar, findet in der Mehrzweckhalle in Peterzell die Lokalschau des Geflügelzuchtvereins St. Georgen und Umgebung statt. Aufgrund der seit November gesetzlich verordneten Stallpflicht für Hühner, Enten und Gänse zum Schutz vor der Vogelgrippe kann ein Großteil des Zuchtgeflügels in diesem Jahr gar nicht gezeigt werden. Im November hat das Ministerium für ländlichen Raum eine landesweite Stallpflicht für Haus- und Nutzgeflügel angeordnet, um ein Ausbreiten der Vogelgrippe zu verhindern. Für Menschen ist der Erreger nicht gefährlich.

Das Gackern, Schnattern und Krähen wird in diesem Jahr deshalb deutlich leiser ausfallen. Normalerweise sind bei der Lokalschau zwischen 300 und 400 Tiere zu sehen, die von den Züchtern ausgestellt und von einem Preisrichter bewertet werden. Berthold Nock, Vorsitzender des Vereins, sagt, dass die Zahl der Tiere wegen der gesetzlichen Auflagen stark geschrumpft ist. "Wir werden dieses Mal nur rund 120 Tiere ausstellen können", sagt er. Ausstellen dürfen zudem nur Mitglieder aus St. Georgen. Züchter aus dem Umland, die im Geflügelzuchtverein St. Georgen Mitglied sind, dürfen ihre Tiere nicht zeigen. Da die Ausstellung der Tiere in großzügigen Volieren und liebevoll gestalteten Anlagen aufgebaut ist, ist Nock jedoch überzeugt, dass die Schau auch mit weniger Tieren für die Besucher attraktiv sein wird. Unter anderem wird ein Pfauenpaar in einer riesigen Voliere die Blicke der Besucher auf sich ziehen.

Für Kinder soll es wie gewohnt einen Streichelzoo geben. Auch hier haben die Organisatoren auf die Vorgaben des Gesundheitsamtes reagiert. "Statt Hühner haben wir in diesem Jahr eben Meerschweinchen und ein Lämmlein, die sich gerne von den Kindern streicheln lassen", sagt Berthold Nock, der hofft, dass trotz der gesetzlichen Einschränkungen die Besucher der Schau und dem Geflügelzuchtverein die Treue halten.

Die Lokalschau der Geflügelzüchter ist am Samstag, 21. Januar, von 13 bis 24 Uhr, am Sonntag, 22. Januar, von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt Bewirtung und eine Tombola.