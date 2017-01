St. Georgen Notarztstandort freut sich über Technik-Spende

Hier wird künftig ein Videolaryngoskop eingesetzt, das die Firma Terra Spezialbau in Wellendingen finanziert hat. Das Videolaryngoskop ist ein medizinisches Instrument, das bei Intubationen beziehungsweise der Sicherung der Atemwege bei Schwerverletzten oder Schwerkranken Verwendung finden wird.

Wird ein Kunststoffschlauch, der so genannte Tubus, in die Luftröhre eingeführt, wird dieser Vorgang auf einem kleinen handlichen Pocketmonitor für den Notarzt und das gesamte Rettungsteam sichtbar. Kommt es zu Schwierigkeiten, kann reagiert werden. Zudem erlaubt die neue Technik einen doppelt erweiterten Blick: Mit einer besonderen Kamera an der Spitze des Spatels ist ein größerer Bereich des Rachens einsehbar, als dies das die konventionellen Laryngoskopen, zu denen der einfach Kehlkopfspiegel gehört, leisten konnten. Auch die Möglichkeit, mit dem System um die Ecke zu schauen, erhöht die Patientensicherheit erheblich. Zuletzt ist das neue Videolaryngoskop an kein feststehendes System gebunden, so dass es an Einsatzorte mitgenommen werden kann.

Der Notarztstandort in St. Georgen freut sich über eine kostenlose nagelneue technische Unterstützung. Und die Bevölkerung darf sich mit freuen. Gesponsert wurde das 3500 Euro teure Rettungsgerät durch die Firma Terra Spezialbau in Wellendingen. Das Gerät entstammt der jüngsten Gerätegeneration der Firma Karl Storz Endoskopie in Tuttlingen. Große Geste, kleiner Bahnhof: Terra-Geschäftsführer Wieland Merz übergab das Gerät in St. Georgen an die leitende Notärztin Sabine Merz. Mit dabei: der sehr zufriedene Geschäftsführer der DRK Rettungsdienst Schwarzwald-Baar GGmbH, Winfried Baumann.