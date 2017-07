Brigachtal Not macht Tomatengärtner Siegfried Stöcker erfinderisch

Not macht Tomatengärtner Siegfried Stöcker erfinderisch

"Mir verhagelt es in diesem Jahr die Tomaten nicht schon wieder", dachte sich Siegfried Stöcker aus Brigachtal. Und baute eine Schirm-Konstruktion.

Der Hobbygärtner aus der Schützenstraße weiß nämlich, dass Tomaten keinen Regen und schon gar keinen Hagel vertragen. Auch Pflanzenexperten wissen längst, Tomatenpflanzen sind Sonnenkinder, die mit Nässe nichts am Hut haben. Also wie kann man effektive Schutzmaßnahmen treffen, die dazun auch noch wenig kosten? Der Rentner hat kurzerhand aus ausrangierten Regenschirmen eine Konstruktion gebaut, die gegen unliebsame Einflüsse von oben schützt. Bei Sonne werden die Schirme zugeklappt und aufgeklappt, wenn Regen droht. Auf diese Weise haben die sensiblen Gewächse nur wenig Chancen, sich diverse Krankheiten einzufangen, die den Ertrag der Paradeiser, wie man die Tomate in Österreich auch nennt, schmälern könnten.