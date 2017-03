St. Georgen Not der Kinder in der Ukraine berührt die Konzertbesucher

Not der Kinder in der Ukraine berührt die Konzertbesucher

Familie Götz aus Langenschiltach engagiert sich bei der Spendenaktion Brücke der Hoffnung. Die Gruppe Soruschka dankt dafür mit ihrem Auftritt.

Langenschiltach – Seit 30 Jahren bestehen Kontakte zur "Brücke der Hoffnung", ist von Hans-Günter Götz aus Langenschiltach zu erfahren. Es sind wichtige Kontakte, die in der Ukraine helfen, Not in den vergessenen Dörfern zu lindern. Alljährlich findet die Spendenaktion mit dem Ziel Ukraine statt. So auch heuer. Die gute Nachricht: Das Transportfahrzeug ist voll und bereits auf dem Weg nach Hüttenberg. Von dort aus werden die Transporte in die Ukraine organisiert, sagte Burkard Rudat, Leiter des christlichen Hilfswerks "Brücke der Hoffnung".

Bis in die letzte Lücke wurden die Pakete verstaut. Hans-Günter Götz mit Ehefrau Gisela sind Ansprechpartner für die vielen Spender auf dem Gelände der gleichnamigen Schlosserei in Langenschiltach. Das Ehepaar kümmert sich in liebevoller Weise um die "Brücke der Hoffnung". Und weil die Sammelaktion in Langenschiltach so erfolgreich ist, findet zum Abschluss der Aktion in der Langenschiltacher Kirche ein Konzert der Gruppe Soruschka statt. Als Hoffnung ist die Villa Sonnenschein eines der Häuser, in dem "helle Farben in graue Leben" gebracht werden.

Burkard Rudat hat mit Wera Berezniuk, Darina Panassenko, Sweta Berezniuk und Lena Uchnal, nicht nur die Sängerinnen von Soruschka mitgebracht, sondern auch Dima Petrov. Im Team ist er Organisator, Fahrer des Lkw, Mann an der Technik und begnadeter Gitarrist, der sich zu Beginn solistisch vorstellt. In der durchaus gut besetzten Kirche erlebten die Besucher schockierende Momente. Nicht nur, dass bei uns längst vergessene Lebensumstände gezeigt wurden. Die Szenen führten den Betrachter ins vorvergangene Jahrhundert zurück, wären da nicht Steckdosen an der Wand, welche auf neueren Ursprung hindeuten.

Nachdenklich stimmt die Szene, in der ein Junge mit einem Schöpfer Wasser aus einem Eimer entnimmt, um den Trinkbecher zu füllen. Lena Uchnal und Sweta Berezniuk schildern die Familien- und Lebensumstände der Kinder. Alkohol ist die Hauptursache des Leides, das den Kindern zugeführt wird. So muss eines der aufgenommenen Mädchen ihren Vater zu Wodka-Saufgelagen führen, um ihm den Heimweg in betrunkenem Zustand zu ermöglichen. Ein anderes Mädchen schildert den Tod seiner Mutter durch den Alkohol. Ein Jahr zuvor verstarb bereit der Vater wegen des übermäßigen Trinkens.

Die von Renate Rudat vorgestellten Hoffnungsboxen können nach einem spontanen Entschluss ganzjährig bei der Familie Götz im Tal 32 abgegeben werden. Infos gibt es unter der Telefonnummer 07724/1700. Im Internet ist die Brücke der Hoffnung unter www.bdh.org zu finden. Ein Fehler ist im gestrigen Bericht über den Hilfstransport passiert. Es war nicht die Schwiegermutter von Gisela Götz, die damals die Hilfstransporte initiierte, sondern deren Patentante. Und auch nur die ist zwischenzeitlich verstorben.

33 Mitarbeiter, festangestellte und ehrenamtlich Helfer, sind im Einsatz, um den nicht immer leichten Aufgaben gerecht zu werden. Die Brücke der Hoffnung ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Hüttenberg, einer Gemeinde im hessischen Lahn-Dill-Kreis. Mit Liedern, Bildern und Filmen erzählt die Gruppe Soruschka von den vergessenen Dörfern, von Jungen und Mädchen, welche in den Kinderhäusern der Brücke der Hoffnung in der Ukraine Unterschlupf gefunden haben. (wm)