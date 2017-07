St. Georgen Norbert Lammert tritt in Stadtgarten auf

Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) kommt nach St. Georgen.

Am Freitag, 21. Juli, wird CDU-Politiker Norbert Lammert an der Einheitslinde im Stadtgarten auftreten. Gemeinsam mit dem CDU-Bundestagsabgeordnetem Thorsten Frei wird er dort von 16 bis 17.30 Uhr Wahlkampf für die Bundestagswahlen im September betreiben.

Lammert hat als Bundestagspräsident seit 2005 nicht nur das zweithöchste politische Amt Deutschlands inne, er gilt auch als ausgezeichneter Redner. Die Uni Tübingen zeichnete eine seiner Reden 2016 als "Rede des Jahres" aus. Wie die CDU in der Einladung zur Veranstaltung sagt, "scheut er auch nicht berechtigte Kritik an Regierung und eigener Fraktion."

Eröffnet wird die Veranstaltung von Thorsten Frei, danach wird Lammert durch die anderthalb Stunden führen. Laut Mitteilung der CDU wird er dabei "auf die vielen drängenden Fragen eingehen, die Deutschland und seine Menschen heute bewegen".

Der 68-jährige Lammert ist bereits seit 1980 Mitglied des Bundestags. Der in Bochum geborene und aufgewachsene Politiker hatte vor seiner Amtszeit als Bundestagspräsident in verschiedenen Ministerien als Parlamentarischer Staatssekretär gearbeitet. Nach Studium in Bochum und Oxford ist er Doktor der Sozialwissenschaften und Honorarprofessor an der Bochumer Ruhr-Universität.