St. Georgen Neustart gefeiert: Das Centro Italiano ist zurück

Das italienische Zentrum in St. Georgen hat wieder geöffnet. Der neue Vorstand will die Begegnungsstätte beleben. Nachdem Schulden 2016 zur Schließung führten, überwachen jetzt Gemeinderäte den Neustart als Prüfer. Die Aussichten sind positiv, erste Aktionen sind bereits geplant.

Nach knapp einem Jahr Leerstand ist in das italienische Zentrum in der Hauptstraße wieder mit Leben erfüllt. Am Mittwochabend erfolgte die Wiedereröffnung mit einer kleinen Feier. Es ist 19 Uhr. Etwa 40 Männer, Frauen und Kinder haben sich in den Räumlichkeiten des früheren Gasthauses „Roter Löwe“ versammelt. Sie haben sich anscheinend viel auf Italienisch zu erzählen, der Geräuschpegel ist entsprechend laut.

Zweiter Bürgermeister-Stellvertreter Manfred Scherer fordert die Aufmerksamkeit der Gäste ein. Er erinnerte an die Schließung Mitte März 2016, weil das Zentrum aufgrund von 12 000 Euro angehäufter Schulden nicht mehr zu halten gewesen sei.

Es habe zwei Versuche gebraucht, um einen funktionierenden neuen Vorstand mit Francesco Fazio an der Spitze zu wählen. Darüber sei er erleichtert. Er wünsche dem Vorstand bei seiner künftigen Arbeit ein gutes Händchen.

Dass der Verein keine Miete, sondern nur Nebenkosten bezahlen müsse, sei eine Ausnahme und nur möglich, weil Scandale in Süditalien in der Provinz Crotone die Partnerstadt von St. Georgen sei, betont Scherer. Er selbst und Gemeinderat Vincenzo Sergio, so Scherer auf Anfrage des SÜDKURIER, werden als Prüfer darauf achten, dass sich das Vergangene nicht wiederhole.

Außer den Nebenkosten müsste weiteres Geld durch den Verkauf von Getränken erwirtschaftet werden, um Fernseher und Internet anzuschaffen. Vorsitzender Francesco Fazio bedankte sich bei Scherer für die Unterstützung.

Bereits am Sonntag wolle der Verein Besucher des närrischen Umzugs bewirten. Am Muttertag sei ein kleines Fest geplant. Beim Stadtfest wolle man mit einem Stand teilnehmen und für Dezember habe man den Nikolaus bestellt, schilderte der Vorsitzende und lud zum kalten Buffet ein.

Da in St. Georgen etwa 750 italienische Bürger leben, hoffe er, dass aus dem Centro eine bedeutende und lebendige Begegnungsstätte werde, sagte Scherer. Auch Italiener aus anderen Regionen dürften gerne kommen. Viele hier aufwachsende Kinder hätten zu Italien nicht mehr den direkten Bezug. Durch das Zentrum sei es möglich, diesen Kindern die italienische Kultur zu vermitteln.

Öffnungszeiten

Das Centro Italiano in der Hauptstraße 16 hat freitags von 17.30 Uhr bis 22 Uhr, samstags von 14.30 Uhr bis 22 Uhr sowie sonntags von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. In der Gaststube gibt es einschließlich der Theke 35 Sitz- und Stehplätze. Es werden Getränke und kleine Snacks angeboten