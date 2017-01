St. Georgen Neun Stunden Yoga im Brigachhaus

Sieben Lehrer stellen am Samstag unterschiedliche Yoga-Richtungen für Anfänger und Fortgeschrittene kostenlos vor.

Zum dritten Mal veranstaltet eine Gruppe örtlicher Yoga-Lehrer am Samstag einen Yoga-Tag im Brigachhaus. Sieben Yoga-Lehrer werden von 9 Uhr bis 18.30 Uhr in ihren einzelnen Stunden unterschiedliche Yoga-Richtungen vorstellen.

"Es ist ein Tag voller Chancen und Möglichkeiten, für sich selbst das neue Jahr zu starten und dabei unterschiedlichste Yogarichtungen kennenzulernen", beschreibt Tobias Fritzsche den Tag. Mit ihm werden die Yoga-Lehrer Herbert Storz, Oksans Ruigis, Sandra Kohnen und Olga Melissopoulou aus St. Georgen sowie Ingrid Kirchmayer und Denise Bachmann aus Villingen-Schwenningen den Yoga-Tag veranstalten. Der thematische Fokus des Tages liegt in diesem Jahr bei Frau und Mann in der heutigen Zeit.

"Die weiblichen und männlichen Energien gilt es auszugleichen, um die Balance in sich und in der Welt zu finden", sagt Fritzsche. Passend zu diesem Thema werden drei Spezialkurse angeboten. Zunächst startet der Tag aber mit Detox Yoga am Morgen mit Oksans Ruigis um 9 Uhr. Um 10.30 Uhr stellt Ingrid Kirchmayer Vinyasa Yoga vor. Der erste Spezialkurs startet um 11.45 Uhr mit Olga Melissopoulou mit dem Thema die Erfahrung der Subtilität in Frau und Mann. Darauf folgt der nächste Spezialkurs mit Denise Bachmann, die Mama und Papa Yoga anbietet. Anschließend stellt Herbert Storz um 14.30 Uhr Polarity Yoga vor, bevor Tobias Fritzsche mit seinem Kurs "Ich bin ich bin" um 15.45 Uhr weitermacht. Zum Abschluss gibt es noch einen Spezialkurs mit Sandra Kohnen unter dem Motto: Frauen sind anders – Männer auch.

Die Teilnahme ist kostenlos. Erwünscht ist eine Spende für die Integrationsarbeit für Flüchtlingskinder. Zu jedem Zeitpunkt können die Teilnehmer hinzustoßen. "Wichtig ist vor allem die Erfahrung von Neuem. Zudem eine Portion voller Freude, Glück, Eindrücke, Erfahrungen und persönlichen Begegnungen und Bekanntschaften, die auch auf dem Yogaweg sind", sagt Fritzsche. Zum Mitmachen wird nur lockere Kleidung und eine Decke benötigt und falls vorhanden eine Yogamatte. Leichte Snacks stehen tagsüber zur Verfügung.