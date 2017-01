St. Georgen Neujahrsempfang: Joachim Kleiner vertritt den erkrankten Bürgermeister

Bürgermeister Michael Rieger kann wegen einer Erkrankung nicht am Neujahrsempfang der Stadt teilnehmen. Seine Aufgaben übernimmt am Freitag, 13. Januar, Bürgermeisterstellvertreter Joachim Kleiner. In der Stadthalle geht es um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt um einen Rückblick auf das Jahr 2016 und einem Ausblick auf dieses Jahr.

Auf St. Georgen, so die Ankündigung der Stadtverwaltung, kommt wieder viel Arbeit und Veränderung zu, sei dies im Bereich des Glasfaserausbaus, dem Baubeginn am Schönblick im Herbst oder auch dem Baufortschritt am Hotel Federwerk. Ebenso werden die Planungen für die Tiefgaragen- und Innenstadtsanierung vorangetrieben, sodass in den kommenden Jahren mit der Aufwertung des gesamten Areals rund um den Marktplatz begonnen werden kann. Das Schulnetzwerk wird weiter ausgebaut und auch das Hallenbad erfährt seit dem 18. Dezember viel Zulauf.

Unter anderem wird die Firma M&M Software für eine Unternehmenspräsentation dabei sein und Jörger Media präsentiert eine filmische Kurzvorschau auf die sechsten „Bergstadtgeschichten“, die am 18. und 19. März 2017 in der Stadthalle stattfinden. Der Vorverkauf beginnt wie üblich am Ende des Neujahrsempfangs. Auch die FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH wird mit einem Informationsstand zum Wohnquartier „Schönblick“ dabei sein.Für die passende musikalische Umrahmung des Abends sorgt die Stadtmusik.