St. Georgen Neues Windrad im Brogenwald wächst aus tonnenschweren Segmenten

Zahlen der Superlative: Für den Spezialtransporter wurden Verkehrszeichen und sogar eine Verkehrsinsel abgebaut. Bei der Montage kommt ein 156-Meter-Kran zum Einsatz.

Im Brogenwald entstehen kurz nach dem Abzweig der Straße Richtung Hardt zwei neue Windkraftanlagen. Die erste davon ist schon weit fortgeschritten. Inzwischen sind die Rotorblätter angebracht und die Anlage geht in die Phase der Vorinbetriebnahme. Wenn alles wie geplant läuft, wird noch im Juni die Inbetriebnahme stattfinden und der erste Strom in eine benachbarte 20 KV-Stromleitung eingespeist.

Planung-Umsetzung: Bis dieser Moment erreicht wird, waren rund fünf Jahre Planung, Genehmigungsverfahren, Erteilen der Baugenehmigung und Umsetzung des Projekts notwendig. Eine lange, doch intensiv genutzte Zeit, bis zum Abschluss. Etwas tiefer im Wald entsteht auf Tennenbronner Gemarkung eine weitere, neue Windkraftanlage.

Geländeerschließung: Um die Standorte der Windkraftanlagen zu erreichen, wurde ein bereits vorhandener Wirtschaftsweg ausgebaut. Dazu wurde 80 Zentimeter tief gegraben und ein Schotterbett eingebracht. Als oberste Schicht entstand die sand-wassergebundene Schotterstraße. Immerhin muss die Straße den Druck der zwölf Tonnen Achslast aushalten. Im Einfahrtsbereich wurde das Ackerland der Kurve mit Aluminiumplatten ausgelegt, damit die Baufahrzeuge rückwärts hinter die Baustelle fahren können, um vorwärts das Fahrzeug in Abladeposition zu stellen.

Aufstellen: Die Segmente werden einzeln angeliefert. Es gibt Teile mit neun und 16 Metern Länge. Letztere wiegen Tonnen. Zum Abheben der Segmente auf dem Lastwagen-Auflieger werden zwei Kräne benötigt. Der 156 Meter hohe Hauptkran und ein kleinerer 100-Tonnen-Kran. Dieser Kran hat die Aufgabe, die Segmentunterseite anzuheben, damit die Unterkante nicht auf den Boden triff. Sonst verbiegt sich das Stahlrohr und es entsteht ein Oval, das sich nicht mehr montieren lässt. Die Hauptlast wird vom Hauptkaran 156 Meter in die Höhe gezogen und das Segment in Zentimetergeschwindigkeit behutsam auf den Kranz des darunter befindlichen Rohres abgesetzt. Von innen verschrauben zwei Mitarbeiter die Teile. Segment auf Segment wird so verbaut. Für jedes Teil, das gehoben wird, gibt es einen Hebeplan, was durch einen vor Ort befindlichen Ingenieur geprüft wird.

Nabenhöhe: Die Nabenhöhe von 120 Meter wird mit dem Aufsetzen der Turbinenhausgondel erreicht. Die Gondel misst elf Meter Länge, die Breite von dreieinhalb Metern und ist vier Meter hoch. Auf der Hinteren Oberseite befinden sich Windmesseinrichtungen und Antennen für die Funkübermittlung. An der Gondelvorderseite wird das Rotorblattgehäuse montiert. Daran werden die drei Rotorblätter mit 57,5 Meter Länge befestigt. Insgesamt hat die Rotorfläche 116,8 Meter Durchmesser. Die Gesamthöhe der Anlage beträgt 178,4 Meter. Die Gondel wird in knapp sieben Minuten mit dem innenliegenden Aufzug erreicht.

Transport der Rotorblätter: Für den Transport der Rotorblätter, der prinzipiell in der Nacht stattfindet, wurde für jedes Rotorblatt ein 62,5 Meter langer zwölfachsiger Lastkraftwagen mit Lenkachsen eingesetzt. Um die Einmündung Richtung Hardt zu schaffen, wurden alle störenden Verkehrszeichen und Bodenhindernisse entfernt. Deswegen wurde die Verkehrsinsel für den Zeitraum der Baumaßnahme abgebaut und das Höhenniveau zur Straße angeglichen. Den Weg zur Baustelle legten die Lastwagen rückwärts zurück. Innerhalb eines Tages waren die Rotorblätter befestigt. Der Turmbau musste an zwei Tagen wegen zu starken Windes unterbrochen werden.

Technische Daten:

Nikolaus von Lil von VentusVentures in Hamburg nannte folgende Daten: Generatorleistung der Nordex N117/2400 Anlage 2,4 Megawatt bei Maximaldrehzahl von 1300 Umdrehungen des Generators. Der Rotor dreht sich maximal mit 11,8 Umdrehungen je Minute. Es werden 2099,5 Ampère Netzstrom eingespeist. Über mehrere Frequenzumrichter wird die Netzfrequenz mit 50 Hertz erreicht und die Stromspannung angeglichen. Bei Überschreiten der Wind-Höchstgeschwindigkeit werden die Rotorblätter aus dem Wind gedreht, die Gondel dreht sich ebenfalls aus dem Windstrom. Ab 3,3 Meter Wind je Sekunde beginnt der Rotor sich zu drehen. (wm)