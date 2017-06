St. Georgen Neues Spielgerät für Klosterweiher ist fast finanziert

Die Spendenaktion der DLRG St. Georgen für ein neues Spielgerät am Klosterweiher läuft gut.

Die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) freut sich über den Erfolg der Spendaktion für ein neues Spielgerät im Klosterweiher. Bisher hat der Verein schon über 3500 Euro an Spenden erhalten. Die restlichen 1700 Euro will der Verein nun auch bald zusammen haben. Mit einem möglichst zügigen Abschluss der Spendaktion soll gewährleistet sein, dass das Gerät pünktlich zur Eröffnung des Klosterweihers installiert ist. Sobald die Spendensumme von 5200 Euro gesammelt ist, will die DLRG das neue Gerät bestellen. Der Hersteller hat gemäß den Angaben des Vereins eine schnelle Lieferung innerhalb weniger Tage zugesagt. Der Verein betont, dass er sich über jede Spende freut, denn auch mit vielen kleinen Spenden könne man das Ziel erreichen.

Das Spendenkonto lautet: DLRG OG St. Georgen e.V., IBAN: DE27 6945 0065 0151 0121 36, der Verwendungszweck lautet „Spende Spielgerät“.