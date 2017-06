St. Georgen Neuer Tennistrainer setzt auf mehr Wettkampf

Tjark-Henning Neuendorff tauscht Teneriffa gegen den Schwarzwald ein. Jetzt arbeitet er als Tennislehrer für den St. Georgener Club.

Die trainerlose Zeit beim Tennisclub TC St. Georgen ist vorbei. Tjark-Henning Neuendorff ist seit Beginn der Saison neuer Clubtrainer. Mit seiner Unterstützung sollen die Mitglieder wieder verstärkt für das Wettkampfgeschehen motiviert werden.

Zwar ist die Mitgliederentwicklung, anders als in vielen anderen Tennisvereinen, in St. Georgen nicht rückläufig. Im Gegenteil: "Wir haben jedes Jahr einen, wenn auch immer kleiner werdenden Mitgliederzuwachs", wie der Vizevorsitzende Axel Strittmatter sagt.

Der Tennisclub punktet vor allem mit seiner Tennishalle. Die wird in den Wintermonaten von vielen auswärtigen Spielern geschätzt. "Wir haben in den vergangenen sieben Jahren viel in die Infrastruktur investiert. Jetzt wollen wir auch in den sportlichen Bereich investieren." Gerade für neue Mitglieder und Anfänger sei es wichtig, den Sport von Grund auf mit einem qualifizierten Trainer zu lernen. Mit Tjark-Henning Neuendorff hat der TC St. Georgen einen erfahrenen Lehrer an Bord geholt.

Der 54-Jährige aus Emmendingen hat bereits mit 20 Jahren seine erste Tennisschule in Freiburg gegründet und ist mit 29 Jahren auf die Kanareninsel Teneriffa ausgewandert, wo er einen Tennisclub kaufte. Den Club auf Teneriffa hat Neuendorff heute noch, wenngleich dieser heute von seiner Frau geführt wird. "Ich wollte wieder nach Deutschland zurück", sagte Neuendorff, der die vergangenen drei Jahre bei seinem Bruder als Tennislehrer in dessen Tennisschule in Freiburg angestellt war.

Tennisclub-Vorsitzender Thomas Wagner bewegte Neuendorff dazu, in den Schwarzwald zu kommen. "Das Engagement des Vorstands hat mich überzeugt", sagt der Trainer, der von der gesamten Anlage begeistert ist.

Er hat sich zum Ziel gesetzt, neben dem Nachwuchs auch die erwachsenen Spieler in allen Altersklassen im Leistungsbereich zu fördern. "Im Moment haben wir hier vor allem Freizeittennis, was auch wichtig ist. Aber gerade die Jugendlichen wollen Wettkämpfe machen", so Thomas Wagner. Um die Mitglieder sportlich zu fördern, will der neue Trainer neben Sommercamps auch eine Tennisakademie ins Leben rufen, um Talente gezielt zu fördern.