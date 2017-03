StGeorgen Neuer Radweg zum Bildungszentrum bringt mehr Sicherheit auf dem Schulweg

Ein 500 Meter langer Radweg hilft besonders Schülern, die das Bildungszentrum mit dem Fahrrad ansteuern

St. Georgen (spr) Der Schulweg für Schüler, die mit dem Fahrrad zur Schule am Bildungszentrum kommen, wird ein Stück sicherer. Im Rahmen des Radwegeprogramms des Regierungspräsidiums Freiburg wird an der L 175 am Ortsausgang von St. Georgen in Richtung Langenschiltach in der Schramberger Straße ein rund 500 Meter langer Radweg gebaut. Die Kosten von rund 150 000 Euro trägt das Land.

Bis die Schüler den Radweg nutzen können, wird es allerdings noch dauern. Wie Peter Spiegelhalter, Leiter des Baureferats Ost, Außenstelle Donaueschingen des Regierungspräsidiums, auf Anfrage mitteilt, wird mit dem Bau voraussichtlich Mitte August begonnen. Bis Mitte Oktober soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Erste Vorbereitungsmaßnahmen werden allerdings schon jetzt ergriffen. Von Mittwoch, 15. bis einschließlich Freitag, 17. März, werden entlang der L 175 auf einer Länge von 400 Metern Rodungsarbeiten vorgenommen und einige Bäume gefällt. Der Verkehr wird so lange über eine Ampel geregelt. Dadurch kann es in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die genaue Lage des Radweges erläutert Stadtbaumeister Reinhard Wacker. "Der Radweg beginnt ab der Ampel des Fußgängerüberweges in der Schramberger Straße und endet mit der Abzweigung zum Bildungszentrum", sagt er.

Die Notwendigkeit des Radweglückenschlusses wurde vom Regierungspräsidium über die Träger öffentlicher Belange überprüft. Alle Träger haben dem Bau zugestimmt. Das Land stellt alle finanziellen Mittel für den Bau und die Vorbereitungen zur Verfügung.