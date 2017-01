St. Georgen Neuer Pfarrer in der Kirche

Vom Gottesdienst bis zu Geschenken und Sekt-Empfang: Pastor Kühne und Gattin werden herzlich aufgenommen

Rund 150 Besucher haben sich am Samstag zum feierlichen Gottesdienst in der evangelischen Eben-Ezer-Kirche eingefunden, um ihren neuen Pfarrer kennen zu lernen. Jutta Haas vom Leitungsteam begrüßte als Moderatorin die Ehrengäste. Unter ihnen waren auch mehrere Pfarrer, doch die meisten von ihnen hatten abgesagt, weil sie zur gleichen Zeit selber Gottesdienst feierten. Auch Bürgermeister Michael Rieger war verhindert, darum schickte er seinen Stellvertreter. Noch vor den Grußworten durften die Kinder mit einem Lied die Feier eröffnen. Sie schwenkten ihre bunten Fähnchen und sangen: „Wir sind Feuer und Flamme, Jesus, für dich“, während zahlreiche Wunderkerzen aufleuchteten. Danach wurden die Mädchen und Jungen in den Kindergottesdienst verabschiedet. Bürgermeister-Stellvertreter Manfred Scherer erinnerte in seinem Grußwort an das diesjährige Lutherjahr der evangelischen Christen und beschrieb die bescheidenen Anfänge der Eben-Ezer-Kirche von St. Georgen im Jahre 1929. „Das Motto des neuen Pfarrers ist auch das Thema der Stadt St. Georgen“, freute sich Scherer, denn auch in der Bergstadt ranke sich alles um junge Familien. Die Stadt habe auch ein gut funktionierendes Netzwerk mit den Kirchen, wie der Stadtrat versicherte. Weitere Grußworte sprachen Maria Noce von der italienischen Kirchengemeinde und Wilfried Lange von der Allianz der evangelischen Kirchen. Danach stellte sich Pastor Detlev Kühne mit seiner Ehefrau Claudia der Gemeinde vor. „Ich war früher begeistert von Fußball, jetzt bin ich von Gott begeistert und unterwegs für Jesus“, strahlte der 45-jährige Familienvater.

„Ich bin von Beruf Krankenschwester und unsere Kinder heißen Lena und Jonathan“, informierte Claudia Kühne die Anwesenden. Dann wurden beide von Otto Bukowski und Bernhard Breithaupt gesegnet. Martin Walter, ein guter Freund des Ehepaares, hielt eine eindrucksvolle Predigt, bevor dann nach dem Schluss-Segen zum Sekt-Empfang und zum Mittagessen eingeladen wurde.