St. Georgen Neuer Kämmerer Stephan Fix lobt seinen Gestaltungsspielraum

Erster Arbeitstag im Rathaus: Der Bürgermeister begrüßt ihn in einem kleinen, harmonischen Team.

Bürgermeister Michael Rieger hat am Dienstag den neuen Kämmerer willkommen geheißen. Stephan Fix äußerte sich froh, die Stelle bekommen zu haben. St. Georgen habe eine Größe, wo man als Kämmerer noch etwas umsetzen könne und auch die Folgen seines Handelns sehe. Die Landschaft gefalle ihm, mittelfristig möchte er auch in St. Georgen wohnen. Fix ist in Mühlenbach im Kinzigtal auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen. Nach einer Banklehre machte er ein Bachelor-Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl, das er parallel zu seiner Tätigkeit im Rechnungsamt Elzach mit dem Master-Abschluss krönte.

Bei der Begrüßung des ersten Kämmerers seit 33 Jahren erinnerte Rieger kurz an die prägende Zeit des Vorgängers. Als Karl Braun 1984 sein Amt angetreten hatte, war Fix noch ein Säugling. Der neue Mann bringe Fachwissen mit und werde nach kurzer Einarbeitung die Zukunftsvorhaben der Stadt begleiten. Im Herbst gehe es in einer Klausur mit dem Gemeinderat gleich darum, wie sich Stadtsanierung und Schulentwicklung umsetzen lassen. Fix charakterisierte seinen, Teilzeitkräfte eingerechnet, 16 Personen umfassenden Bereich, als gut aufgestellt. Eventuelle Optimierungen wolle er erst allmählich angehen.

Zwei Männer und eine Frau mit jeweils beachtlicher Kompetenz seien am Ende zur Auswahl gestanden. Das habe Befürchtungen widerlegt. Die Stelle habe man vor einem halben Jahr aufgeschrieben um bei einer zu schwachen Resonanz eine zweite Bewerberrunde starten zu können, verriet Rieger. Karrierechancen seien in größeren Städten oder Landratsämtern nämlich größer. Umso erfreuter war der Bürgermeister, dass sich Fix für ein relative kleines, harmonisches Rathausteam entschieden habe. Dass die Chemie zu stimmen scheint, lässt sich an zwei Faktoren ablesen. So hat sich Fix bereits in der Info-Phase das Zusammenspiel von Rat und Verwaltung im Gemeinderat angeschaut. Und die Amtsleiter lernten bereits im Bewerbungsgespräch ihren künftigen Kollegen kennen.

Junge Riege

Der neue Leiter Finanzen/ Zentrale Steuerung Stephan Fix ist 33 Jahre alt; Giovanni Costantino, seit Jahresanfang Leiter des Personalamtes, ist 32. Er übernahm die Stelle von Dieter Frey. Costantinos routiniertes Arbeiten soll es Fix ermöglichen, ich zunächst ganz auf die Kämmerei zu konzentrieren. Auch der neue Bauamtsleiter, der Mitte August seine Stelle antritt, gehört dieser Altersgruppe an. (wur)