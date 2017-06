St. Georgen Neue Spielgeräte im Klosterweiher  Spendengeld macht's möglich

Im Klosterweiher sind zwei Eisberge geschmolzen. Natürlich nur sinnbildlich. Inzwischen gibt es auch Ersatz für die Spielgeräte.

Auch ein Trampolin hat aus Altersschwäche den Dienst aufgegeben. Doch nun sind die Spielgeräte am Naturfreibad Klosterweiher wieder vollständig. Die Sparkasse hat 9800 Euro aus dem Prämien-Sparen gespendet. „Es ist eine schöne Sache, wenn man sieht, was mit dem Geld angeschafft wird", sagte Gerhard Vetter von der Sparkasse. Von der Attraktion für Kinder verspricht er sich ein Plus an Besuchern. Insgesamt belaufen sich die Kosten für den 4,5 Meter hohen Eisberg, das Trampolin und den Katapult auf 12 000 Euro, sagt Melanie Reinl, vom Kulturamt. Die Differenz wurde von der Stadt aufgestockt. Auch Bürgermeister Michael Rieger und Schwimmmeister Sven Konopke freuen sich über die Spielgeräte.