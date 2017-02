St. Georgen Neue Herausforderungen: Geschäftsführer Dirk Schallock verlässt EBM-Papst

Führungswechsel beim größten St. Georgener Unternehmen: Geschäftsführer Dirk Schallock verlässt EBM-Papst zum Monatsende auf eigenen Wunsch. In eine neue Doppelspitze rückt Raymond Engelbrecht.

"Herr Schallock möchte sich einer neuen Herausforderung stellen. Die hat er gefunden", sagte auf SÜDKURIER-Anfrage Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung. Bereits im Januar habe Schallock seine Pläne intern bekannt gemacht, in etwa vier Wochen werde man etwas über die neuen beruflichen Perspektiven erfahren. Schallock hatte EBM-Papst St. Georgen seit 2009 geleitet. Unter seiner Führung entwickelte sich die Tochterfirma mit rund 350 Millionen Euro Umsatz und 1500 Mitarbeitern mit Werken in Herbolzheim und Lauf zum technisch führenden Hersteller von Ventilatoren und Antriebssystemen. In einer Pressemitteilung bedanken sich Gesellschafter und Beirat von EBM-Papst St. Georgen und bedauern sein Ausscheiden.

Der Standort St. Georgen wird künftig in Form einer Doppelspitze geführt. Eine Personalie steht fest. Als "Mann aus den eigenen Reihen" kündigte Brandl, selbst erst seit Januar in dieser Position, Raymond Engelbrecht an. Engelbrecht ist seit vier Jahren als Geschäftsbereichsleiter für die Produktionen des Schwarzwälder Tochterunternehmens verantwortlich. Seit 2016 ist der Diplom-Volkswirt zudem stellvertretender Geschäftsführer und Finanzvorstand CFO. Engelbrecht wurde in Windsor/England geboren. Er studierte Volkswirtschaft an der Universität Freiburg. Seine erste Berufserfahrung sammelte er in der L-Bank Karlsruhe im Bereich IT. Nach 15 Jahren in verschiedenen Führungspositionen im In- und Ausland in den Bereichen Finance und Supply Chain in der Beiersdorf Gruppe wurde er 2013 Geschäftsbereichsleiters Produktion bei EBM-Papst St. Georgen. Seit 2016 ist er zusätzlich CFO und tellvertretender Geschäftsführer bei epS. Zusammen mit seiner Frau und den drei Kindern lebt er in Gengenbach.

Die zweite Personalie steht noch nicht fest. "Wir sind da noch in einem Findungsprozess", so Brandl. Die künftige Aufgabenteilung werde zwischen dem technischen und dem kaufmännischen Bereich erfolgen.