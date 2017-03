Neu: Vier reservierte Parkplätze am Schmiedegrund

Die Regelung setzt baurechtliche Vorgaben um und hilft den Mitarbeiterinnen des Kindergartens Schatzinsel. Laut Bauamt sind keine weiteren Einschränkungen des freien Parkens vorgesehen.

Unbeschränkter Parkraum in der Innenstadt ist begehrt. Am Schmiedegrund geht es seit etwa zwei Wochen enger zu. Oberhalb des Minigolfplatzes wurden vier Stellplätze dem Kindergarten Schatzinsel zugeordnet. Wer hier parken möchte, benötigt einen Berechtigungsausweis. Vor knapp zwei Jahren waren unterhalb des Elisabethhauses fünf Kurzzeitparkplätze ausgewiesen worden, um Besuchern des Heimes Parkmöglichkeiten zu geben. Die neuerliche Reduzierung freier Parkflächen hänge mit baurechtlichen Vorgaben zusammen, erklärte Bauamtsleiter Reinhard Wacker. 2012 war die Erweiterung des Kindergartens Schatzinsel in Betrieb gegangen: auf einer Fläche, auf der zuvor die Mitarbeiterinnen der Einrichtung parken konnten. Seither mussten die Erzieherinnen, wie andere Berufstätige auch, ihren Parkplatz "auf dem freien Markt" suchen. Insofern stelle die Neuregelung mit einiger Verzögerung den früheren Zustand wieder her.

Weitere Einschränkungen des freien Parkens seien gegenwärtig nicht vorgesehen, sagte Wacker. Erst im Zusammenhang mit dem Großprojekt Tiefgaragensanierung in den nächsten Jahren stehe auch eine Prüfung der Verkehrsströme an. Dann dürfen sich Veränderungen für die Parksituation ergeben. Das bisher kostenlose Parken in der Innenstadt werde dann deutlich eingeschränkt sein, so Wacker.