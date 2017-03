St. Georgen Netzstörung: 200 Unitymedia-Kunden sind ohne Internet, Telefon und Fernsehen

Mehrere Haushalte in der Stadt müssen seit Dienstag auf Internet, Telefon und Fernsehen auskommen. Jetzt könnte sich die Situation nach langem Warten verbessern.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

St. Georgen (lem) Zahlreiche Anwohner im Stadtbereich Halde klagen seit mehreren Tagen über Probleme ihrer Internet-, Fernseh- und Telefonleitung. Sie alle sind Kunden bei dem Kabelnetzbetreiber Unitymedia. "Seit Dienstagmittag geht gar nichts mehr", berichtete ein Leser dem SÜDKURIER.

Der Netzbetreiber Unitymedia, der 2012 Kabel BW übernahm, ging gestern von einer baldigen Behebung der Störung aus. "Uns ist die Störung bekannt. Die Leitungen werden allerdings von einem unserer Partnerunternehmen betrieben, die sich derzeit auch um die Problemlösung kümmern", sagte Eva Maria Ritter, Sprecherin des Unternehmens.

Betroffen seien circa 200 Haushalte. "Wir haben unseren Partner informiert und wahrscheinlich wird das Problem noch heute behoben", sagte die Sprecherin am gestrigen Nachmittag. Sicher könne sie das allerdings noch nicht sagen, da sie noch keine Rückmeldung vom Partnerunternehmen habe, welches Ausmaß die Störung hat. "Über die Ursache wissen wir noch nicht Bescheid. Sollte es kein gravierendes Problem an der Leitung geben, ist die Störung eigentlich schnell behoben", sagte Ritter von Unitiymedia.

Betroffene Kunden ärgerten sich über den langen Ausfall. Ein Leser wendete sich mit einem Brief an das Unternehmen und beklagte, dass er keinerlei Benachrichtigung erhalte, wie lange die Störung anhalte. Zudem sei es unverständlich, dass die Behebung nicht in kürzerer Zeit möglich sei.

Einige Betroffene beschwerten sich auch bei der Stadt. "Uns ist das Problem auch bekannt, aber da können wir leider nichts tun, da es keine städtische Angelegenheit ist", sagte Stadtbaumeister Reinhard Wacker. Er versicherte allerdings, dass die Leitungsstörung nicht durch städtische Baumaßnahmen ausgelöst wurde. "Darüber hätte ich direkt Bescheid gewusst", sagte der Stadtbaumeister Wacker.