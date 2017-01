St. Georgen Nesthexen sind ein Vierteljahrhundert jung

Der stetig wachsende Verein hat aktuell 84 Mitglieder, der Hexenball in St. Georgen setzt am 18. Februar auf Rock`n`Roll

St. Georgen – Die St. Georgener Nesthexen haben im Sommer einen runden Geburtstag. Sie wurden im Juni 1992 gegründet und werden dieses Jahr 25 Jahre alt. Auch wenn sie in diesem Jahr erst in ihre 24. aktive Saison gehen, wird bereits der Hexenball auf das 25-jährige Bestehen abgestimmt. „Das diesjährige Motto unseres Hexenballs lautet Rock`n`Roll. Die Gestaltung und das Programm planen wir passend zum Motto“, erklärt Zunftmeister Markus Lesniak. Der Hexenball richtet sich an alle Fasnet-Fans ab 18 Jahren. Zu sehen gibt es an diesem Abend auch viele Showtänze.

Der stetig wachsende Verein hat insgesamt 84 Mitglieder, darunter 59 aktive Vereinsangehörige. Viel steht an in den nächsten Wochen. Am Samstag, 4. Februar, werden die Nesthexen die Spättle aufhängen und so die Bergstadt bunt gestalten. Am Samstag, 11. Februar, nehmen sie am Brauchtumsabend in St. Georgen anlässlich "50 Jahre Narrenzunft St. Georgen" teil. Beim großen Jubiläumsumzug in St. Georgen mit mehr als 80 teilnehmenden Zünften am Sonntag, 12. Februar, werden die Hexen mit ihrem dreifachen Narrenruf „Nescht-Hexen“ auch nicht fehlen.

Am Schmotzigen Donnerstag, 23. Februar, werden die Nesthexen die Robert-Gerwig-Schule stürmen: Ab 10 Uhr befreien die Hexen alle Schüler vom Unterricht. Um 14 Uhr folgt der Kinderumzug. Um 17 Uhr wird das Rathaus gestürmt mit anschließendem Narrentreiben. Am Sonntag, 26. Februar, steigt der Fasnetball in der Unterkirche. Am Dienstag, 28. Februar, neigt sich das Narrentreiben dem Ende zu: Um 19 Uhr findet die Fasnetsverbrennung statt. Am Aschermittwoch, 1. März, genießen die Narren um 19 Uhr ein leckeres Heringsessen. Mit dem Abhängen der Spättle am Samstag, 4. März, setzen die Nesthexen den Saison-Schlusspunkt hinter die Fasnet.

Zusätzlich absolvieren die Nesthexen in diesem Jahr gut ein Dutzend Auswärtstermine. Ob in Schutterwald, Königsfeld-Weiler, Lahr, Aichhalden oder Burgberg: Die Nesthexen sind gerne gesehene Gäste. Weitere Termine führen die Hexen nach Unterkirnach, Tennenbronn, Schenkenzell, Gammertingen oder Ballrechten-Dottingen.

Hexenball

Informationen im Internet:

Am Freitag, 17. Februar, findet der Aufbau für den Hexenball statt, der am Samstag, 18. Februar, stattfinden wird. Karten für den Hexenball gibt es ab dem 20. Januar bei der Touristinfo oder beim Natur-Haar-Studio in St. Georgen im Vorverkauf für sieben Euro. An der Abendkasse kosten Eintrittskarten acht Euro. Einlass ist ab 19 Uhr. (esp)