St. Georgen Nesthexen St. Georgen danken mit Stolz ihren Gründungsmitgliedern

Die Narren treiben seit 25 Jahren ihr buntes Fasnet-Unwesen, die Hauptversammlung würdigt nun Aktive der ersten Stunde.

St. Georgen – Seit 25 Jahren treiben die Nesthexen ihr närrisches Unwesen in St. Georgen. An der Fasnacht feierten die Nesthexen mit ihrem unverkennbaren schwarz-lila Häs ihr Vierteljahrhundertjubiläum mit einer großen Rock'n'Roll-Party in der Stadthalle. Jetzt wurden bei der Hauptversammlung viele Gründungsmitglieder geehrt.

Davor erinnerte Ralf Kommert an die Entstehungsgeschichte der Nesthexen 1992. Auf der Idee nach einer neuen Fastnachtsfigur stieß eine Gruppe engagierter junger Leute auf die Geschichte einer alten Frau im Brigacher Zinken im Nest. Immer, wenn diese in einem alten Buch las, das sie auf dem Speicher ihres Häuschens gefunden hatte, geschahen merkwürdige Dinge um sie herum. Von den Menschen im Dorf wurde die Frau deshalb als Nesthexe verschrien. Erst als die Frau das Buch unter einem Stein vergraben hatte, kehrte wieder Ruhe ein.

Die Geschichte kam den jungen, fasnachtsbegeisterten Leuten gelegen und sie erschufen die Nesthexe als Fasnachtsfigur, die ein Jahr später das erste Mal an der St. Georgener Straßenfasnacht mitgelaufen ist. Seitdem bereichert die Nesthexe mit ihrer Holzmaske und der langen Haarpracht aus echtem Rosshaar die St. Georgener Fasnachtslandschaft und ist in der ganzen Region gern gesehener Gast bei Veranstaltungen und Umzügen.

Aus der damals mit einer Handvoll Mitgliedern gegründeten Gruppe ist heute ein großer Verein mit 59 aktiven und 87 passiven Mitgliedern geworden. Bei den Wahlen wurden Marlkus Lesniak als Vorsitzender und Wolfgang Kleiner als Schriftführer sowie die Beiräte im Amt bestätigt.

Ehrungen

Bis heute sind folgende Gründungsmitglieder dem Verein treu geblieben: Ralf Kommert, Astrid Kommert, Michael Stockburger, Jürgen Epting, Rainer Helwich, Hardy Zehnder. Darüber hinaus wurden bei der Versammlung folgende Mitglieder des Nesthexen aus dem Gründungsjahr geehrt: Bernd Schiebeck, Michael Meier, Anja Lehmann, Uwe Flindt, Sigrid Wißler, Clemens Haas, Eva Reuter, Hans Kommert. (spr)