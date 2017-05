St. Georgen Naturfreunde spenden 20 000 Euro an die Bürgerstiftung

Naturfreunde spenden 20 000 Euro an die Bürgerstiftung

Bürgerstiftung freut sich über eine Großzügigkeit, die dem Kapitalstock zugute kommt. Verein hat das Küferhäusle verkauft und gibt einen Teil der Summe weiter, damit sie in St. Georgen Früchte trägt.

Die Naturfreunde haben ein Herz für ihre Stadt. Deshalb ließ der Verein am Donnerstag der Bürgerstiftung 20 000 Euro aus dem Verkauf des Küferhäusles zukommen. "St. Georgen und seine zahlreichen Institutionen sind uns wichtig. Und diese Spende passt zu den Vorgaben unserer Satzung", erklärte der Vorsitzende Heiko Jakubowski. Kassierer Hubert Urstöger würde sich über Nachahmer freuen. Schriftführer Werner Müller betonte, man habe auch weitere Vereine in Stadt und Nachbarschaft unterstützenswert befunden, doch die eigene Satzung hätte eine Spende leider nicht erlaubt. Nun solle das Geld ganz ohne Zweckbindung in St. Georgen Früchte tragen.

"Eine ganz tolle Sache", freute sich Bürgermeister Michael Rieger. Es lohne sich, etwas für die Bürgerstiftung zu tun; schön, dass es in diesem Fall ein Verein sei. In seinen Dankesworten zielte Bernd Karsten Rieger, Vorsitzender der Bürgerstiftung, auch auf die viele Arbeit hinter dieser großzügigen Spende ab: "Ermöglicht haben dies die Mitglieder durch jahrzehntelanges Engagement und Fleiß." Sehr erfreulich sei es dass sich die Naturfreunde für den Weg der Nachhaltigkeit entschieden hätten. Die 20 000 Euro werden dem Kapitalstock zugeführt, aus dessen Zinserträgen Ausschüttungen vorgenommen werden. Der Aufbau dieses Kapitalstocks sei eine Aufgabe über Generationen, nicht von Jahren.

Vorstandsmitglied Thomas Wagner bemerkte, die Bürgerstiftung werde immer bekannter. Es lägen bereits Förderanträge vor, auch zu neuen Vorhaben: "Die meisten genehmigen wir auch." In einzelnen Vereinen gäbe es bereits Diskussionen, was mit dem Vereinsvermögen im Falle einer Auflösung passiere. Eine Endbegünstigung bei Auflösung – und eine etwaige Berücksichtigung der Bürgerstiftung – sei mit geringerem Aufwand verbunden als andere Lösungen. Dass eine Bürgerstiftung nicht selbstverständlich ist, unterstrich Bernd Karsten Rieger mit einer Statistik. Im Bund mit 11 000 Kommunen gibt es aktuell rund 400 Bürgerstiftungen, nur 75 haben einen Kapitalstock von mindestens einer Million Euro.

Die 2011 gegründete Stiftung unterstützt bürgerschaftliches Engagement in vier Bereichen: Bildung/Erziehung, Sport/Bewegung, Stadtverschönerung und Kunst/Kultur. Ausgeschlossen sind Einzelförderungen, reine Mildtätigkeit oder Projekte außerhalb der Gemarkungsgrenze. Spender können entscheiden, ob ihre Zuwendung in den Stiftungsstock fließt, oder als Spende für aktuelle Projekte ausgegeben werden soll. Ab einer Zuwendung von 20 000 Euro kann ein Zweck vorgegeben werden, der sich mit dem Stiftungszweck der Satzung decken muss.

Im sechsten Jahr des Bestehens verfügt die Bürgerstiftung über einen Kapitalstock von aktuell 387 000 Euro. Die Summe der Ausschüttungen übersteigt in diesem Jahr bereits die Marke von 40 000 Euro.