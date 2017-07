St. Georgen Nächtlicher Großeinsatz bei Brand in der Firma Kaspar

Kunststoffabfälle haben sich spätnachts in einer Halle in St. Georgen entzündet, 71 Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen erfolgreich.

St. Georgen – Zu einem Großeinsatz musste die Feuerwehr St. Georgen in der Nacht zum Freitag zum Recyclingunternehmen Kaspar an die Industriestraße ausrücken. In einer Lagerhalle gerieten Kunststoffindustrieabfälle in Brand. Erst nach mehreren Stunden hatte die Feuerwehr die Lage vollständig unter Kontrolle.

Gegen 1.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, weil die Brandmeldeanlage in einer Halle ausgelöst hatte, in der rund 3000 Kubikmeter Recyclingmüll aus der Industrie lagerten. Das Feuer ist offenbar zwischen dem eingelagerten Material und der zur Bahnlinie gerichteten Hallenwand entstanden. Da befürchtet wurde, dass sich der Brand ausbreiten könnte, wurden sofort weitere Kräfte nachalarmiert. Insgesamt bekämpften 71 Feuerwehrleute der Gesamtwehr den Brand.

Wie Einsatzleiter Florian Jäckle schildert, wurde der Brand "zunächst über die Drehleiter, später mit einem massiven Löschangriff bekämpft." Fast parallel wurde das Recyclingmaterial mit drei Greifbaggern aus der Halle geräumt. Gegen 5 Uhr war die Lage unter Kontrolle. Die Ursache ist derzeit nicht bekannt.

Der entstandene Schaden ist offenbar gering und beschränkt sich nahezu auf eine Seitenwand der Halle, die aufgerissen wurde, um von außen an den Brandherd zu gelangen. Wie Inhaber Jochen Kaspar sagte, handelte es sich bei dem Brandgut um "ungefährliche Kunstoffabfälle aus der Industrie.

" Kaspar war froh und erleichtert über die schnelle Hilfe der Feuerwehr: "Die haben einen klasse Job gemacht." Um sicher zu sein, dass keine gesundheitlich bedenklichen Stoffe in die Luft gelangten, nahm die Feuerwehr mit einem speziellen Messwagen der Feuerwehr Villingen Luftmessungen in den Bereichen Peterzell und in Teilen von St. Georgen vor. Kurz darauf konnte die Feuerwehr Entwarnung geben: "Es wurden keine gesundheitlich bedenklichen Stoffe in der Luft gemessen."

Im Einsatz war neben Kreisbrandmeister Florian Vetter auch der Fachberater Chemie, Klaus Lachner. Er nahm Messungen des Wassers in der Brigach vor, in das geringe Mengen Löschwasser geriet. "Keine Gefahr für die Fische", stellte er fest. Auch Bürgermeister Michael Rieger sowie Stadtbaumeister Reinhard Wacker und Bürgeramtschef Markus Esterle eilten frühmorgens an die Einsatzstelle. "Wir wollten sehen, ob wir eventuell den Klosterweiher hätten öffnen müssen zur Löschwasserversorgung", so Rieger, der stolz auf die Leistung der Feuerwehr ist. "Hier sieht man einmal mehr, dass es wichtig ist, eine gut ausgebildete und gut ausgerüstete Feuerwehr zu haben", so der Bürgermeister.

Die Firma Kaspar

Das mittelständische Familienunternehmen wurde 1946 als Transportunternehmen für Baustoffe und Schüttgüter gegründet. Seit 1970 bildet die Abfallwirtschaft den Tätigkeitsschwerpunkt. Das Tätigkeitsgebiet erstreckt sich auf gesamt Süddeutschland, die Schweiz, Frankreich, Italien und Österreich. Am Hauptstandort in St. Georgen im Schwarzwald betreibt die Firma mehrere moderne durchsatzstarke Recyclinganlagen zur Abfallbehandlung. Darüber hinaus hält Kaspar Tochter- und Beteiligungsunternehmen, um weitere Bereiche in der Abfallwirtschaft abzudecken.(spr)