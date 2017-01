St. Georgen Nach zwei Wochen im eiskalten Wald: Ausreißer-Hund Bärle ist wieder zu Hause

Happy End für Annemarie Breithaupt und ihren Mischlingshund: Der Tierschutzverein brachte den Ausreißer geschwächt aber lebend zurück.

Bärle wälzt sich sich in der Vormittagssonne genüsslich im Schnee und Annemarie Breithaupt kann kaum die Augen lassen von ihrem 14 Jahre alten Mischlingshund. Am 9. Januar war das Tier verschwunden, weggelaufen vom freistehenden Bauernhaus in der Vogte. Am heutigen Montag, genau zwei Wochen später, ist der betagte, sichtlich abgemagerte Rüde wieder da und tappt vorsichtig zurück Richtung Haustür.

Vermutlich führt ihn der Weg in Richtung Sofa. Auf diesen Lieblingsplatz konnte er gestern Abend aus eigener Kraft gar nicht hochklettern. Frauchen half. Die alleinstehende Seniorin hat die ganze Nacht neben ihm gewacht und ihn mit Decken zugedeckt. Wie ein Kind. Aber Bärle ist ja auch der Kindersatz der 77-Jährigen. So groß wie die Bestürzung war, als der Hund nach seiner Runde ausblieb, so groß war die Freude, als ihn Sonja, Michael und Tim Mündel am Sonntagabend nach Hause brachte.

Die Aktivisten-Familie des Tierschutzvereins St. Georgen waren von den Kollegen aus Triberg informiert worden, dass sich im Bereich Oberer Dreibahnenblick in Triberg ein ganz apathischer Hund aufhalte. Diese Nachricht stammte von Wanderern, die zwischenzeitlich aber längst weitergelaufen waren. "Deshalb mussten wir erst fast zwei Stunden nach dem Hund suchen", beschreibt die Tierschutzvereinchefin Sonja Mündel die Vorgehensweise am Sonntagnachmittag.

"Kaum war er daheim, stibitze Bärle gleich ein Stück Marmorkuchen von einem Stuhl", erzählte Annemarie Breithaupt. Aber natürlich öffnete sie gleich danach gleich eine Büchse Hundefutter. Am Montagmorgen gab es bei der Mission Aufpäppeln eingeweichte Haferflocken und am Nachmittag wartete ein leckeres Ripple.

Warum die Suchaktion so ein gutes Ende fand, lässt sich nicht erklären, nur vermuten. Gefunden wurde der Hund wurde nur wenige Kilometer Luftlinie vom Haus entfernt. "Das ist durchaus der Radius, wenn ein Hund auf eigene Faust unterwegs ist", meint Sonja Mündel. Als es an diesem Tag dann zu schneien begann, habe der Hund möglicherweise seine eigene Spur nicht mehr gefunden.

Erfreulich, aber kein Wunder: So die Einschätzung aus einer Tierarztpraxis in der Region. Vermutlich habe sich der Hund einen windgeschützten Platz oder eine Höhle gesucht. Wie Wildtiere auch. Da die Bäche nicht gefroren seien, habe er zumindest nicht unter Durst gelitten. Fürs Überleben wichtig sei aber gewesen, dass Bärle zum Zeitpunkt des Verschwindens gut genährt gewesen scheint: Ein magerer Hund hätte die zwei Wochen in der eisigen Winterlandschaft nicht überlebt, so die Tierärztin, die anonym bleiben möchte.