St. Georgen Myriam Joos wird Gemeindereferentin

Berufswechsel erfährt den Höhepunkt: Myriam Joos stammt aus St. Georgen und unterstützt derzeit das Seelsorgeteam in der Seelsorgeeinheit Villingen.

Weihbischof Bernd Uhl beauftragt am Samstag, 8. Juli, in Oberhausen-Rheinhausen bei Philippsburg 14 Frauen als Gemeindereferentinnen. Eine von ihnen ist Myriam Joos. Laut einer Pressemitteilung des Erzbischöflichen Ordinariats Freiburg machte Joos nach der Mittleren Reife von 1992 bis 1995 eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten und arbeitete gut zehn Jahre in diesem Beruf. Sie führte ihn aus, weil sie gerne anderen Menschen helfen wollte. „Im Laufe der Jahre wurde mir bewusst, dass ich gerne mit Menschen aller Altersgruppen zusammentreffe und dass es mir wichtig ist, nicht nur mit ängstlichen und traurigen Personen zu tun zu haben, sondern auch mit glücklichen“, erzählt Joos.

Deshalb begann sie nach dem Theologischen Kurs und dem Pastoralkurs 2012 die Ausbildung zur Gemeindereferentin. „Menschen zu helfen, dass ihr Leben wieder gelingen kann und mich dabei immer wieder selbst mit meinem eigenen Glauben auseinander setzen, das macht diesen Beruf spannend und vielseitig“, erklärt die 41-Jährige. Nach ihrer Beauftragung wird Myriam Joos weiterhin als Gemeindereferentin in Villingen arbeiten: „Für mich ist dieser Beruf nicht nur ein Beruf, sondern meine Berufung“. Eine Herausforderung sieht sie in den neuen Strukturen der Kirche, Seelsorgeeinheiten und Gemeindeteams: „Wichtig ist es, offen und handlungsfähig zu bleiben und auch mutig neue Wege auszuprobieren.“ Schwerpunkt ist es für Myriam Joos, in der Pastoral aufmerksam zu sein und lebendigen Glauben zu fördern. Ebenso beschäftigt sie die Frage, wie Kirche von den Menschen positiv wahrgenommen werden kann. „Die Achtsamkeit, die auch eine Form der Wertschätzung ist, soll in unserer Arbeit mitschwingen“, so Joos.

In den vergangenen Jahren hat sie eine Vorliebe für biblische Erzählfiguren entwickelt: „Mit dem passenden Zubehör lassen sich ansprechende Landschaften gestalten und viele Geschichten kreativ erzählen. Diese Figuren lassen sich mit entsprechenden Erklärungen im Kindergarten und der Schule ebenso wie in der Erwachsenen- und Seniorenarbeit verwenden.

Gemeindereferentinnen sind hauptamtliche Mitarbeiterinnen in katholischen Pfarreien der Erzdiözese Freiburg. Sie haben eine mehrjährige theologische und gemeindepraktische Ausbildung absolviert und arbeiten im Seelsorgeteam einer Gemeinde. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Sakramentenkatechese (etwa die Vorbereitung auf die Erstkommunion oder die Firmung), die Leitung von Wortgottesfeiern, Andachten und Beerdigungen, die Begleitung verschiedener Gruppen sowie der Religionsunterricht an Grund-, Real- und Werkrealschulen.