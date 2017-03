St. Georgen Mutige Menschen bleiben positiv

Trotz schwieriger Bedingungen hilft es manchmal positiv zu bleiben. Die Schonacher zeigen wie das mit vereinten Kräften geht.

Am vergangenen Wochenende war mal wieder viel los. In St. Georgen gingen die "Bergstadtgeschichten" in ihrer sechsten Auflage über die Bühne der Stadthalle. Vier Vorstellungen lockten zahlreiche Besucher an. Ihr Schöpfer, Rainer Jörger, könnte wohl noch Jahre so weiter machen. Denn allein die rund 13 000 Einwohner große Bergstadt ist voller Individuen, die auf die eigene, besondere Weise, Fähigkeiten ausleben, für andere Menschen da sind oder einfach nur Beispiel geben für ein ausgefülltes Leben. Aber jede noch so gute Idee kommt mal an ihre Grenzen und so können wir nur den Mutigen danken, die sich der Öffentlichkeit öffneten und uns in ihr Umfeld blicken ließen. Geben wir es doch zu: Wir alle lieben doch den Blick in die Welt der anderen und wohl dem, der Positives daraus macht.

Positives haben an diesem Wochenende die Schonacher vollbracht. Mit eben dem Mut der Optimisten haben sie ihren Schwarzwaldpokal mit der Nordischen Kombination durchgezogen, Wetter hin, Wetter her. Wie schon in vergangenen Jahren kann der dortige Skiclub auf viele Helfer zählen, die bei guten Schneelagen das kostbare Weiß bunkern und bei frühlingshaften Temperaturen wieder ausbringen. Wer vor Ort war oder im Fernsehen die weißen Streifen der Langlaufstrecke auf braunem Grund gesehen hat, konnte eigentlich nur den Hut ziehen. Dass dieser Mut zum Durchführen des Wettbewerbs auch den Mut der Verzweifelten widerspiegelt, ist klar. Viel Geld, viel Zeit und Organisationseinsatz wurde im Vorfeld eingebracht, auch durch die Sportler, die ja für die sportliche Ehre trainieren. Dass der Wettbewerb auf viele Zuschauer setzt und damit auch den Ort gut ist, ist ein weiterer Aspekt zum Durchhalten.

So musste es einfach etwas werden, egal was Petrus noch so einfällt. Der Freitagvormittag bot noch Frühlingsgefühle, aber es waren Niederschläge angesagt und für alle Fälle war die Schneekanone da. Zum Stichwort Klimawandel: Irgendwann – so befürchten die Schonacher – wird sich der einstige Wintersportort von seinem Prädikat verabschieden müssen. Aber Optimisten bleiben ja immer am Ball und machen weiter, auch in der Nachbargemeinde.