St. Georgen Musikschüler räumen Preise ab

Beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert schnitten junge Musiker der Jugendmusikschule St. Georgen – Furtwangen ausgezeichnet ab.

Beim 54. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, der am Wochenende vom 4./5. Februar in chramberg stattfand, schnitten 25 Teilnehmer der Jugendmusikschule St.Georgen-Furtwangen hervorragend ab. Gewertet wurden Solokünstler und Ensembles. Den Musikschülern wurden 21 erste Preise zuerkannt, 18 Kinder und Jugendliche qualifizierten sich für den Landeswettbewerb, der vom 29. März bis zum 2. April in Heidenheim über die Bühne gehen wird. Die jungen Preisträger werden sich in einem Konzert dem heimischen Publikum vorstellen, das der Königsfelder Förderverein proludium am Samstag, 18. Februar, im Kirchensaal in Königsfeld veranstalten wird. Beginn ist um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

Solowertung: mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb: Sven Morutzan, 1. Preis, 24 Punkte, wird von Sabine Pander unterrichtet; Konstanin Spath und Hannes Hettich, beide Drum-Set / Pop 1. Preis, 23 Punkte, Lehrer: Jens Willi; Hannah Madita Fischer, Gitarre (Pop) 1. Preis, 23 Punkte, Lehrer: Stephan Daniel Weisser;Solowertung ohne Weiterleitung: Maria Sophie Maretschko, Klavier 1. Preis, 23 Punkte, Lehrerin: Gabriele König; Mona Lisa Fleig, Klavier 1. Preis, 21 Punkte, Lehrerin: Annette Schulz; Nicolas Colpi, Drum-Set / Pop, 1. Preis, 24 Punkte, Lehrer: Jens Willi; Jonas Tillack, Drum-Set / Pop, 2. Preis, 20 Punkte, Lehrer: Jens Willi und Manuel Perenthaler, Manuel Drum-Set / Pop 2. Preis, 19 Punkte, Lehrer: Jens Willi

Ensemblewertung: mit Weiterleitung: Lisa Allgaier, Kaharina Dorer und Moritz Kitiratschky, Fagotttrio 1. Preis, 24 Punkte, Lehrer: Slawomir Moleta ; Julian Henger, Felix Böhm, Yannick Schädler und Mathis Färber, Fagottquartett 1. Preis, 24 Punkte, Lehrer: Slawomir Moleta; Valerie Niethammer, Kristym Schmitt, Blockflötenduo 1. Preis, 24 Punkte, Lehrerin: Magdolna Ilijin; Philipp Heine, Sarah Schirmaier, Duo Klarinette/Horn 1. Preis, 25 Punkte, Lehrerin: Takako Yamanoi, Lehrer: Bernd Rimbrecht, Ensembleleitung: Bernd Rimbrecht; Simon Link, Julian Henger, Duo Klarinette/Fagott 1. Preis, 24 Punkte, Lehrer: Slawomir Moleta, Bernd Rimbrecht, Ensembleleitung: Bernd Rimbrecht; Sarah Schirmaier, Horntrio 1. Preis, 25 Punkte, Lehrerin: Takako Yamanoi; sowie Klara Gruhn, Mirjam Henger, Streicherensemble Duo Violine / Cello 3. Preis, 16 Punkte, Lehrerin: Maria Lauenstein, Lehrer: Andreas Roßmy, ohne Weiterleitung