St. Georgen Musik unterstreicht in den Kirchen die Weihnachtsbotschaft

Katholiken und Protestanten feierten während der Feiertage ihre Gottesdienste. Bei den Katholiken predigte Pfarrer Paul Dieter Auer wider den Zeitgeist. Die Protestanten durften sich Weihnachtslieder wünschen.

Lorenzkirche: Am ersten Weihnachtsfeiertag durften sich die evangelischen Christen ihre Lieblingslieder wünschen. Pfarrer Friedemann Fritsch schränkte das Angebot auf Weihnachtslieder ein, von denen er selbst auch einige ausgesucht hatte. "Ich steh an deiner Krippe hier", war das erste Wunschlied, das aus der Schar der Kirchenbesucher kam. Aber auch andere klassische Weihnachtslieder wünschten sich die Gläubigen, die sich durch diese Aktion spontan und persönlich am Gottesdienst beteiligen konnten. Zum Abschluss der Feier trat Pfarrerstochter Sophie Rosenfelder ans Mikrofon. Die junge Sopranistin präsentierte mit ihrer hellen Stimme das Lied "Simeon" von Peter Cornelius und wurde dabei von ihrem Vater an der Positiv-Orgel begleitet.

Im Mittelpunkt der evangelischen Messe mit Abendmahl stand die große Freude über die Weihnachtsbotschaft, die musikalisch umrahmt wurde. "Jesus, du bist durch deine Geburt zu den Menschen gekommen, du kommst aber auch heute, du lässt die Welt nicht versinken in Finsternis und Schuld", betete Pfarrer Fritsch. In seiner spannenden Predigt zitierte er den Propheten Micha, der 700 Jahre vor Jesus lebte. Micha bezeichnete den Retter der Welt, der nach seiner Vision aus Bethlehem kommen wird, mit dem Titel Friede. "Er wird die Menschen religiös und politisch einen, sie werden sicher wohnen und er wird der Friede sein, das ist sein Name schon im Alten Testament" , fasste der Pfarrer die biblische Verheißung über Jesus Christus zusammen.

St. Georg: In der Kirche St. Georg begingen die katholischen Christen einen feierlichen Weihnachtsgottesdienst. Beeindruckend geriet die Aufführung der Missa in C von Wolfgang Amadeus Mozart. Diese Messe ist auch als Saur Messe in die Musikgeschichte eingezogen. Chorleiter Josef Spath hat einmal mehr den Gottesdienst gemeinsam mit dem Kirchenchor und einer Instrumentalgruppe bereichert. Pfarrer Auer gilt als Verehrer klassischer Musik. Bei an die 65 Mitwirkenden einschließlich des Organisten Rainer Merckle unterstrich die Missa in C die Bedeutung des ersten Weihnachtsfeiertags für Christen. Auer nahm zur Grundlage seiner zeitkritischen Predigt das Johannesevangelium. Weit in die Vergangenheit ausholend, berichtete der Pfarrer von einem österreichischen Bergdorf, auf dessen Friedhof sich ein Grab befindet, das auf den 23. Dezember 1775 hinweist. Auf dem Grabstein steht, dass an diesem Tag ein Kind ermordet wurde. So hielt Auer den Spiegel vor, als er fragend in die Runde blickte: Wer kann mehr als die erste Strophe von "Stille Nacht" auswendig?" Auch die Aussage "Wer sich gegen Weihnachtslieder wehrt, ist ein Feigling", machte zunächst betroffen, verfehlte jedoch seine Wirkung nicht. "Kein Mensch weiß von uns, an welchem Tag Jesu geboren ist", sagte Auer weiter. Die Kirche habe Jesu Geburt auf diesen Tag festgelegt. Jesus habe keine Nationalität, er ist für alle da, rief Auer den Menschen zu. Leider gäbe es "genügend Pervertierer unserer Christbotschaft innerhalb der Politik", zu denen eine stattliche Zahl von deutschen Politikern gehörte. Den Besuchern rief Auer zu: "Christen dürfen sich erlauben, ehrlich zu sein." Von der Empore erklangen im Verlauf des Gottesdienstes Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus und das Agnus Dei. Mit der Weihnachtshymne von Mendelssohn Bartholdy, "Hark! The Herold" endete der Festgottesdienst.



Die Gemeinden

In St. Georgen leben rund 5000 evangelische Christen und etwa 4300 Katholiken. Die evangelische Kirchengemeinde St. Georgen-Tennenbronn umfasst die Bezirke Lorenz-, Johannes- und Petrusgemeinde sowie den Predigtbezirk Tennenbronn. Die Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn besteht aus den Pfarreien St. Georg und St. Johann Baptist, Tennenbronn.