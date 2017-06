St. Georgen Mühlrad bringt es auf 1,5 PS

Mühlentag lockt viele Besucher zur Kobisenmühle. Der Verein rettet das historische Bauwerk 1987 vor dem Verfall.

Als eine von über 1000 Mühlen in Deutschland konnten Besucher am Pfingstmontag anlässlich des Deutschen Mühlentags auch die Kobisenmühle in Oberkirnach besichtigen. Die Mitglieder des Vereins für Heimatgeschichte versorgten die Besucher mit Wissenswertem rund um das einst vom Verfall bedrohte und in jahrelanger Vereinsarbeit liebevoll restaurierte Kleinod im Oberkirnacher Hippengehr.

Die Mitglieder des Vereins taten gut daran, ein kleines Zelt neben der Mühle aufzubauen. Immer wieder tröpfelte es, was den Besucherstrom jedoch keineswegs schmälerte. Während eine Vielzahl von Mitgliedern sich um das leibliche Wohl der Gäste kümmerte, versorgten Martin Rosenfelder, Wolfgang Winkler und Horst Irion als Müller die Besucher mit Informationen. "Der Zulauf ist enorm, wir haben schon mehrere Gruppenführungen gemacht", bilanzierte Rosenfelder bereits zur Mittagszeit.

Rosenfelder erläuterte den Besuchergruppen neben der Historie der Mühle, die einst samt dem dazugehörenden Maierhof dem Kloster zugehörig war, auch den Aufbau und die Funktion der Mühle. Wie das Getreide von den mächtigen Mühlsteinen zermahlen wurde, und das feine Mehl oder die gröbere Kleie aufgefangen wurden. Dabei kam auch so manch Kurioses zum Vorschein, das die Zuhörer schmunzeln und staunen ließ. So erzählte Rosenfelder, dass die aus Holz gefertigten Zapfen, die zum Antrieb der mächtigen Zahnräder aus Buchenholz gefertigt wurden, in Jauche getränkt und anschließend in der Rauchkammer "wie ein Schwarzwälder Schinken" aufgehängt und ausgehärtet wurden. Auch, dass der Kleiekotzer, die Öffnung, aus der die Kleie fiel, meist mit einem handgeschnitzten Gesicht versehen wurde, um böse Geister von der Mühle fernzuhalten, erläuterte er.

Doch grau ist alle Theorie. Um die Mühle in Aktion erleben zu können, gab Till Münnich, ebenfalls Vorsitzender des Vereins, regelmäßig Wasser aus dem Mühlenteich auf das Mühlrad. Schwerfällig setzte sich das 4,20 Meter große Mühlrad in Bewegung. "Die 24 Schaufeln fassen jeweils 30 bis 35 Liter Wasser, die Kraft des Mühlrades entspricht etwa 1,5 PS", verriet Rosenfelder den Technikinteressierten. Und schon bald war das charakteristische Klappern zu hören, das man den Mühlrädern in manchem Heimatlied nachsagt. Auf das Ergebnis des Mahlvorgangs brauchten die Besucher nicht lange warten. Schon bald spuckte, beziehungsweise kotzte der Kleiekotzer die grobe Kleie aus, während das feingemahlene Mehl durch ein Sieb fiel.