St. Georgen Motorsportclub Peterzell sieht Veteranenausfahrt nicht in Gefahr

Der Verein hat die Entwicklunngen bei Grässlin im Auge. Eventuell ist nach einem Verkauf der dortigen Werksimmobilien die Suche nach einem Festplatz angesagt.

Bei der Jahreshauptversammlung des Motorsportclubs Peterzell richtete sich der Blick auf die Zukunft des Oldtimer- und Traktortreffens. Für 2018 sieht der Vorsitzende Thomas Kopp das dreitägige Fest als gesichert an und auch das Programmgerüst steht bereits. Durch den möglichen Verkauf der Grässlin-Immobilien sei es offen, ob der Parkplatz auf dem Firmengelände künftig noch für das Fest genutzt werden kann. Den Festplatz selbst betreffe die Veränderung nicht, das Gelände gehöre der Stadt.

Kopp will versuchen, mit dem künftigen Eigentümer ins Gespräch zu kommen. Bis dahin gelte es abwarten, wie sich die Dinge entwickelten. Im äußersten Fall müsse man sich einen neuen Festplatz suchen und dann werde es eben ein anderes Fest, beschrieb er die Optionen. Klare Worte fand er zum Thema Veteranenausfahrt. Solange die Teilnehmerzahl über 50 liege, findet sie auch künftig statt. Erst wenn darunter fällt, müsse man darüber reden. "Das heißt aber nicht, dass sie dann ausfällt", stellte Kopp klar.

Schriftführerin Gisela Grimm stellte das Fest als Hauptaktivität für das Vereinsjahr 2016 heraus. Sie freute sich, dass mit 68 Teilnehmern, zwei Fahrzeuge mehr am Start der Veteranenausfahrt waren. Die Streckenführung wurde sehr gelobt, bestätigte sie. "Wir haben für jede Generation etwas dabei", analysierte sie das Oldtimer- und Traktorenfest, wobei das Traktorentreffen am Sonntag sehr viele spontane Besucher anziehe. Ihr Dank ging an alle Helfer. Mit zwei Teams, die im Mittelfeld landeten, beteiligte sich der MSC am Mofarennen in Fischbach und der Verein war bei der Veteranenausfahrt in Freiamt vertreten.

Renate Kopp erläuterte positive Kassengeschäfte. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands wurde Thomas Kopp als Vorsitzender wieder gewählt. In ihren Ämtern bleiben Schriftführerin Gisela Grimm und Kassiererin Renate Kopp. In den Festausschuss wurden Sven Dannemann, Manuel Gronki, Markus Kopp, Lukas Kopp, Benjamin Völkl, Philipp Kaspar und Peter Kopp gewählt. Sie werden für das Oldtimer- und Traktorfest 2018 die Planung vorantreiben.