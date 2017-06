St. Georgen Motorradfahrer wird auf der L 175 leicht verletzt

Vorfahrtsunfall am Donnerstagnachmittag.

Eine Vorfahrtsverletzung dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 12.35 Uhr, auf der Landesstraße 175 gewesen sein. Ein 18-jähriger Motorradfahrer war auf der K 5724 von Brogen in Richtung St. Georgen unterwegs. Beim Einbiegen in die L 175 kam es zur Kollision mit dem Auto eines 48-Jährigen. Der 18-jährige Biker zog sich beim Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.