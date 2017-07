St. Georgen Motorradfahrer muss überholendem Auto ausweichen und stürzt

Auf der Kreisstraße 5727 Richtung Langenschiltach wurde bei einem Unfall ein Motorradfahrer verletzt.

St. Georgen – Leichte Verletzungen hat sich ein 27-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße 5727 zugezogen. Der Biker war von Brogen kommend in Richtung Langenschiltach unterwegs. Wegen eines entgegenkommenden Pkw, der gerade einen Fahrradfahrer überholte, musste der 27-Jährige in den Grünstreifen ausweichen. Danach kam der Motorradfahrer in einer angrenzenden Wiese zu Fall. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen (Tel.: 07724 9495-00) in Verbindung zu setzen.