StGeorgen Morgen starten die besten Langläufer des Landes

Der Skiverein St. Georgen richtet zum ersten Mal die Landesmeisterschaften aus. Gestartet wird auf der Weltcup-Strecke in Schonach.

St. Georgen – Der Skiverein St. Georgen richtet an diesem Wochenende im Wittenbach-Langlaufstadion in Schonach die baden-württembergischen Meisterschaften im Skilanglauf aus. Für den Skiverein ist es in der über 100-jährigen Vereinsgeschichte das erste Mal, dass er die größte Sportveranstaltung in diesem Bereich mit über 470 Teilnehmern auf die Beine stellt.

Nachdem der Skiverein 2013 bereits mit den Schwarzwaldmeisterschaften ein größeres Rennen organisiert und in den Folgejahren mit weiteren größeren Veranstaltungen Erfahrung gesammelt hat, wagt sich der Verein dieses Jahr an die große Herausforderung. Er hat sich bei den Skiverbänden Baden-Württemberg um die Austragung der baden-württembergischen Meisterschaft beworben. "Wir haben uns schon in den Vorjahren beworben, dieses Jahr hat es endlich geklappt", so Jürgen Pfaff. Pfaff ist bei den baden-württembergischen Meisterschaften als Rennleiter im Einsatz. Er weiß, dass die Veranstaltung nur mit viel Unterstützung der Vereinsmitglieder gelingen kann. "Wir haben etwa 50 Helfer im Einsatz – vom Aufbau, Start und Ziel, Zeitmessung, Auswertung im Zielbereich mit Kameraausmessung bis zur Bewirtung", zählt Pfaff auf.

Der Austragungsort der Wettkämpfe, zu denen am Samstag und Sonntag bislang 470 Teilnehmer angemeldet sind, ist das Wittenbach-Skistadion des SC Schonach. Hier finden die Veranstalter beste Schnee- und Loipenbedingungen vor. "In Schonach findet am 18. und 19. März der Weltcup-Abschluss in der Nordischen Kombination statt. Deshalb wurde die Strecke bereits präpariert und wir können sie nutzen. Hierfür sind wir der Gemeinde Schonach und dem Skiteam Schonach-Rohrhardsberg sehr dankbar", so Pfaff. Er weiß auch, dass die Weltcupstrecke eine Herausforderung für alle Teilnehmer sein wird. Starten werden die Läufer in den Disziplinen Sprint und Distanz. Jürgen Pfaff hofft, dass zahlreiche Zuschauer die Strecke im Wittenbachstadion säumen und die Langläufer anfeuern. "Ich bin sicher, dass die Zuschauer spannende Wettkämpfe zu sehen bekommen werden", freut er sich. Während die Wettkämpfe in Schonach stattfinden, ist die Siegerehrung am Sonntagnachmittag in der Mehrzweckhalle in Peterzell.

Jetzt geht's los

Die Skilanglauf-Meisterschaften starten morgen, 18. Februar, um 13 Uhr mit dem Sprint in der klassischen Lauftechnik. Am Sonntag, 19. Februar, beginnen um 10 Uhr die Wettkämpfe in der Disziplin Distanz. (spr)