St. Georgen Mopedfahrer übersehen: 16-Jähriger stürzt und wird verletzt

Glimpflich hat am Sonntagmittag ein Zusammenstoß zwischen einem Moped und einem Auto an der Kreuzung Mühlstraße/Gerwigstraße geendet.

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag an der Kreuzung Gerwigstraße/Mühlstraße ist ein 16-jähriger Mopedfahrer gestürzt und hat sich leicht verletzt. Nach der Erstversorgung kam er zu weiteren Untersuchungen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum. Ein Autofahrer hatte den zwar von links kommenden, aber vorfahrtsberechtigen 16-Jährigen laut Polizei übersehen und umgefahren. An dem Moped entstand Totalschaden, der auf 5000 Euro beziffert wird. Den Schaden an dem Auto, einem Opel, schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.