St. Georgen Ministerpräsident Kretschmann am Messestand von Schmidt Technology

Ministerpräsident Kretschmann am Messestand von Schmidt Technology

Der Landesvater lässt sich auf der Hannover Messe Neuheiten des Unternehmens zeigen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Während Barak Obama auf der letztjährigen Hannover Messe den Stand von Schmidt Technology leider nur im Vorbeigehen sehen konnte, nahm am Mittwoch Ministerpräsident Winfried Kretschmann sich Zeit, um den Messestand des St. Georgener Unternehmens zu besuchen. Hier verschaffte laut einer Pressemitteilung der Firma der kaufmännische Geschäftsführer Stephan Schmidt dem Besucher aus Stuttgart Einblicke in aktuelle Produkte, künftige Entwicklungen und in die Situation im baden-württembergischen Mittelstand.

Stephan Schmidt konnte dem Grünen-Landesvater aufzeigen, dass auf dem Schmidt-Stand nicht nur die Messestandwände grün sind, sondern hier wichtige Lösungen zu aktuellen Energie- und Umweltfragen angeboten werden. Kosten- und CO2-Einsparungen durch intelligente Strömungssensoren für Luft und Gase sind bei Schmidt Technology schon seit Jahren starke Produktmerkmale. Dem Kunden werden passende Lösungen für Messaufgaben zum energieeffizienten Betreiben von Anlagen in der Industrie, Medizin- und Prozesstechnik, Biogasgewinnung sowie beim Rückbau von Atomkraftwerken geboten. Bei letzterem überwachen mehrere Sensoren den Abluftauslass des Gebäudes. Insbesondere beim Einsatz in chirurgischen OP-Sälen und allgemeinen Reinräumen sind mit Schmidt-Sensoren nicht nur große Energieeinsparungen möglich, sondern sie gewährleisten, dass die erforderlichen hygienischen Bedingungen eingehalten werden.

Kretschmann verschaffte sich von der Messeneuheit, dem Strömungssensor HVAC 100, einen persönlichen Eindruck. In einem Schätz-Spiel trat er mit den eigenen sensorischen Fähigkeiten seines Fingers gegen Stephan Schmidt an, um die richtige Strömungsgeschwindigkeit der Luft zu schätzen. Überwacht und gemessen wurde die Geschwindigkeit dabei vom neuen HVAC 100, unter anderem für den Einsatz in Gebäudelüftungs- und Abluftanlagen konzipiert. Die Hannover Messe geht noch bis Freitag und ist mit über 6500 Ausstellern die weltweit größte Industriemesse.