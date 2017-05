St. Georgen Minigolf-Anlage vor Saisoneröffnung: Kleine Bahnen, große Arbeit

Die Minigolfanlage im Stadtpark in St. Georgen wird aus dem Winterschlaf geholt. Heute wird die diesjährige Saison eröffnet.

Tayfun Akkaya begrüßt am Freitagvormittag freundlich auf der von ihm gepachteten Minigolf-Anlage, schiebt mit scherzhaftem Bedauern aber gleich hinterher: "Ein Getränk kann ich leider noch nicht anbieten." Logisch, immerhin holen Akkaya mit drei Helfer das Café und die Bahnen an diesem Tag erst aus dem Winterschlaf. Bis alles wieder sauber, eingerichtet und einladend ist, müssen die vier Männer kräftig anpacken. "Es ist schön, die Minigolfanlage zu betreiben – aber gerade nach dem Winter erstmal richtig viel Arbeit", gesteht Akkaya.

Schnell schrauben, schleppen und schrubben die vier Männer an allen Ecken und Enden. "Das blöde ist, dass über den Winter so kalt im Häuschen wird, dass man fast gar nichts drin lassen kann", erklärt Akkaya. Über dieses "fast gar nichts" staunt man dann aber doch ein bisschen, in einem fast unaufhörlichen Schwall tragen die Männer Stühle, Bänke, Schirme und Elektrogeräte aus dem Gebäude. Währendessen lässt Akkaya aus einem Schlauch Wasser auf die Terrasse prasseln, um sie vom Dreck der Wintermonate zu befreien. Zwischendurch klingelt mehrfach sein Handy, das Spülmittel geht aus, die Laune lässt er sich aber nicht versauen.

Immerhin geht es ja schnell voran, nach rund einer Stunde nimmt die Terrassenbestuhlung schon wieder Formen an. "Wenn jetzt das Wetter gut wird, aber etwa der Klosterweiher noch nicht auf hat, kommen die Leute sehr gerne", erklärt Akkaya, der immer Anfang Mai als Eröffnungsdatum anvisiert, "aber wenn das Wetter richtig schlecht ist und am Tag drei Leute kommen, lohnt das natürlich nicht."

Nachdem draußen sauber ist, ist das Innere des Cafés dran. Die Männer wischen alle Oberflächen ab, dann wird auch hier eingeräumt. Ans Herz der Anlage geht es erst am Mittag: Die 18 Minigolfbahnen. Ihnen sieht man die Ruhepause im Winter an, kleine Äste und Blätter liegen auf den mit einem Schmutzfilm überzogenen Spielfeldern. Dann wird es laut: Mit dem Gebläse weht Akkaya den Dreck weg, seine Helfer wischen die Bahn ab. "Aber lange bleibt das bei dem Wetter eh nicht sauber", sagt Akkaya und zeigt auf den bewölkten Himmel. Den durchnässten Rasen mähen kann er nicht, das folgt nächste Woche – bei besserem Wetter. Sonne und Wärme sind auch Akkayas Wunsch für die heutige Eröffnung.

Öffnungszeiten und Preise

Die Anlage öffnet heute um 13 Uhr. Ab dann hat sie wie folgt geöffnet: Montag bis Donnerstag und an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag 13 bis 21 Uhr. In den Schulferien öffnet die Bahn um 11 Uhr. Bei schlechtem Wetter können die Zeiten abweichen. Ein Spiel für Kinder bis 16 Jahren kostet 1,50 Euro, für Erwachsene 2,50 Euro. (dod)