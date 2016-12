St. Georgen Mehrzweckhalle Peterzell: Sanierung soll in den Sommerferien starten

Nach 33 Jahren in Betrieb wurde es allmählich Zeit: Der Gemeinderat hat die energetische Ertüchtigung der Mehrzweckhalle beschlossen.

Die Stadt setzt im nächsten Jahr die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Peterzell um. Es wird die erste größere Maßnahme der 1983 in Betrieb genommenen Halle, die sich seither zum wichtigen Dorfzentrum entwickelt hat.

Das Projekt: Wichtigster Aspekt der energetischen Ertüchtigung ist die Isolierung der gesamten Außenhülle. Gedämmt wird die Fassade bis zu den Fundamentschürzen im Erdreich. Wärmegedämmt werden auch Wände und Dach des Nebentrakts. Komplett ersetzt werden die Fenster. Das gilt für Rahmen und Verglasung. Erneuert werden soll die Steuerungstechnik für die Hallenlüftung. Eine Neuerung ist auch beim Licht vorgesehen. Die bisherige Beleuchtung wird durch moderne LED-Technik ersetzt. Viel Geld wird auch bei der Dachsanierung in die Hand genommen. Das Kaltdach wird zum Warmdach. Die bisherige Wärmeisolierung endete im Bereich der Decke. Jetzt wird in die Isolierung über den Bereich der Dachsparren bis zum Giebel fortgeführt.

Die Spareffekte dürften deutlich künftig im energetischen Bereich liegen. Exakte Prognosen liegen aber noch nicht vor. Beim Stromverbrauch rechnet man mit zwei gegenläufigen Entwicklungen. Man nimmt an, dass der höhere Stromverbrauch der Steuerungstechnik die Einsparungen aus der LED-Beleuchtung kompensiert. Die Kosten : Die Gesamtmaßnahme wird etwa 900 000 Euro Kosten. Davon wird die Stadt rund 500 000 Euro selbst bezahlen müssen. Als gesetzt gelten 300 000 Euro als Zuschuss aus dem Ausgleichsstock. Bereits zugesagt ist eine Pauschalförderung über das Kommunale Investitionsförderungsgesetz. Sie beträgt 110 000 Euro, errechnet sich aus der Einwohnerzahl der Kommune und kann frei in einem von der Kommune definierten Bereich verwendet werden. "Insofern ist es sinnvoll, dies Pauschale bei einer überschaubaren Maßnahme zu verwenden", so Stadtbaumeister Reinhard Wacker. Bedingung sind zudem ein Eigenanteil von zehn Prozent und die Abrechnung der Maßnahme bis spätestens Ende 2018. Auch letztere Bedingung sei machbar. "Wir haben ausreichend Zeit. Die Sanierung ist innerhalb eines Jahres gut umsetzbar", so Wacker.

Die Umsetzung

Wegen der ganzjährig starken Nutzung der Peterzeller Mehrzweckhalle kann die Sanierung eigentlich nur in den Sommerferien erfolgen. Die Arbeiten sollen deshalb Mitte Juli beginnen. An Architekt Martin Rosenfelder liegt es, einen Zeitplan für die Arbeiten zu erstellen, die laut Stadtbaumeister Reinhard Wacker "in sechs bis acht Wochen nicht erledigt sein werden". Ziel sei es aber, spätestens auf den Winter hin, also etwa im November, die Halle wieder in Betrieb nehmen zu können.