St. Georgen Mehr Jugendliche beginnen eine Ausbildung in Industrie, Handel und dem Handwerk

Ausbildungen im Handwerk sowie Industrie und Handel sind bei Jugendlichen wieder beliebter. Darauf deuten zumindest die Zahlen der neu abgeschlossenen Lehrverträge im vergangenen Jahr hin.

St. Georgen – Die Ausbildungssituation in St. Georgen befindet sich im Aufwind. Sowohl die Handwerkskammer (HWK) Konstanz als auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg melden für das vergangene Jahr einen Anstieg bei abgeschlossenen Lehrverträgen in der Bergstadt.

22 Auszubildende starteten 2016 ihre Lehre im städtischen Handwerk. 2015 waren es 14 neue Lehrlinge und im Jahr 2014 konnten nur elf neue Lehrverträge abgeschlossen werden. Insgesamt nahm die Anzahl neuer Azubis im Landkreis Schwarzwald-Baar entgegen den Entwicklungen in der Bergstadt leicht ab. Trotzdem verzeichnet die Handwerkskammer Konstanz für das Jahr 2016 eine positive Bilanz mit einer Steigerung der Lehrlingszahlen um drei Prozent.

Der positive Trend spiegelt sich in St. Georgen wider. Besonders der Beruf des Zimmerers ist sehr beliebt. 2016 starteten sechs Jugendliche eine Zimmererlehre. Damit hat die Bergstadt derzeit 13 angehende Zimmerer. Auf Platz zwei der beliebtesten Ausbildungsberufe im städtischen Handwerk ist der KFZ-Mechatroniker. Darauf folgen der Elektroniker und der Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Insgesamt gibt es in St. Georgen 130 Handwerksbetriebe. Von ihnen dürfen 56 Betriebe Lehrlinge ausbilden. In 29 Betrieben sind derzeit Lehrlinge in Ausbildung.

Trotz des erfreulichen Anstiegs weist die Handwerkskammer auf weiterhin viele unbesetzte Lehrstellen im Umkreis von St. Georgen hin. Besonders in den Berufen Elektroniker und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechniker sei der Bedarf gestiegen. Grund dafür sind laut der Handwerkskammer die anhaltend gute Konjunktur und die rasante Entwicklung innerhalb der Branchen.

Industrie und Handel dürfen sich in der Stadt ebenfalls über mehr Nachwuchs freuen. 85 neue Lehrverträge konnten laut IHK im vergangenen Jahr in St. Georgen abgeschlossen werden. 2015 waren es 56 Azubis, die ihre Ausbildung starteten. Insgesamt hat die Zahl der Auszubildenden in Industrie und Handel abgenommen durch zahlreiche Azubis, die ihre Lehre abschlossen. So gab es 2016 326 Lehrlinge in der Stadt. 2015 waren es noch 382.

Größter Beliebtheit erfreut sich der Ausbildungsberuf Industriemechaniker, den im vergangenen Jahr 67 Azubis erlernten. Dicht gefolgt von der Ausbildung zum Mechatroniker mit insgesamt 64 Azubis. Das zeigt sich auch bei J.G. Weisser. „Die meisten Bewerbungen erhalten wir für die Ausbildung zum Industriemechaniker. Aber auch Mechatroniker ist sehr beliebt“, sagt Theo Assfalg, Ausbilder bei J.G. Weisser. Alban Musliu aus St. Georgen ist im ersten Ausbildungsjahr zum Industriemechaniker und sehr zufrieden. „Mir gefällt die praktische Arbeit sehr gut. Ich habe privat schon immer gerne geschraubt und freue mich, dass ich es auch im Beruf umsetzen kann“, sagt Musliu.

Ausbilder Assfalg findet es wichtig, rechtzeitig auf Jugendliche zuzugehen. „Wir besuchen jährlich die Schulen und stellen die Ausbildungen vor“, so Assfalg. HWK und IHK werben derzeit um Azubis für das neue Ausbildungsjahr, das im September startet. Einen Überblick über freie Lehrstellen in der Region bieten die jeweiligen Lehrstellenbörsen der Kammern. Sie sind online abrufbar unter www.hwk-konstanz.de/lehrstellenbörse und www.ihk-lehrstellenboerse.de.

Auszubildende

Im städtischen Handwerk sind laut der Handwerkskammer Konstanz derzeit 53 Jugendliche in 29 Betrieben in einer Ausbildung. Die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg verzeichnet 326 Auszubildende, die in 40 Betrieben ihre Lehre machen. Am 23. und 24. Juni ist in der Stadthalle die Berufs- und Ausbildungsmesse, bei der sich Jugendliche über Angebote in der Stadt informieren können. (lem)