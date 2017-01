St. Georgen Medienprojekt Klasse! zu Besuch in der Robert-Gerwig-Schule

Die Klasse 8b der Robert-Gerwig-Schule hatte diese Woche Besuch von SÜDKURIER-Redakteur Jens Wursthorn.

Der Leiter der Lokalredaktion St. Georgen erklärte den Jugendlichen, welche Abteilungen am Hauptsitz des Medienhauses in Konstanz angesiedelt sind und wie die Arbeitsabläufe in den Lokalredaktionen stattfinden. Die Klasse lernten den Weg der Zeitung von Druck und Zustellung in den Briefkasten, aber auch den Weg der Nachrichten kennen. Mit Beispielen erklärte der Redakteur, auf welcher Weise Hinweise die Redaktion erreichen, aus denen Geschichten für den Lokalteil entstehen. Die zehn Jungen und sieben Mädchen nehmen momentan mit ihrer Lehrerin Katrin Schuler am SÜDKURIER-Medienprojekt Klasse! teil. Vier Wochen lang erhalten Klasse!-Schulklassen den SÜDKURIER geliefert. Mit Hilfe einer Medien-CD beschäftigen sich die Schüler im Unterricht mit Journalismus und dem Medium Zeitung.