St. Georgen Mediale Walz führt zwei Abiturienten um die Welt

Wie einst die Uhrmacher mit ihren Tragen Netzwerke bildeten, so machen junge Menschen moderne Medien bekannt. Und die Firma Imsimity agierte als Sponsor.

St. Georgen (kim) Der alte Brauch, als Handwerkergeselle auf die Walz zu gehen, wird jetzt wieder modern. Darauf machte Martin Zimmermann, der Geschäftsführer der Firma Imsimity, bei der Begrüßung seiner Gäste aufmerksam. Er stellte den Besuchern zwei Abiturienten vom Fürstenberg-Gymnasium in Donaueschingen vor, die nach ihrem Abitur eine Cyber-Walz unternommen haben.

Schon seit Jahren werden die Technologien der Zukunft gemeinsam mit dem Thomas-Strittmatter-Gymnasium im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft erprobt, wie Philipp Bürk und Lukas Werb berichten. Dazu präsentieren die beiden einen Uhrenträger auf dem Bildschirm. "Die Schwarzwälder Uhrmacher haben in der Welt internationale Netzwerke aufgebaut", weiß Philipp Bürk. Auch sie hätten einen ähnlichen Auftrag von ihrer Schule bekommen. Die Firma Imsimity entwickelte sich zum Hauptsponsor und finanzierte die Reise durch einige europäische Länder und in die USA. "Unser Ziel war es, die digitalen Lernmedien stärker in den Fokus von Verantwortungsträgern zu rücken", sagen die jungen Leute.

Sie kamen nicht nur mit Schulleitern, Schülern, Studenten und Unternehmern ins Gespräch, sondern auch mit der Katholischen Bildungskongregation im Vatikan. "Wir brauchen die Verknüpfung mit dem Bildungsplan der Schulen, sonst wird sich nichts ändern", stellte Martin Zimmermann in der anschließenden Diskussion klar. An den Pädagogischen Hochschulen gebe es in der Lehrerausbildung kaum neue Wege, darum sei die Einführung der digitalen Medien schwierig. Viele Schulleiter und Lehrer zeigten wenig Interesse. Auch die Schulbuchverlage machen seit 100 Jahren das Gleiche, wie es im Publikum hieß. "Wieso wurden euch so viele Türen geöffnet, habt ihr denn kein Misstrauen erlebt?", wollte der Ausbildungsleiter Hansjörg Kaltenbrunner von den Cyber-Abiturienten wissen. "Wir haben auf 100 E-Mails nur etwa zehn Antworten bekommen", aber wir haben unsere Reise ja monatelang vorgeplant, darum hatten wir trotzdem viele Möglichkeiten zur Präsentation", antwortete Lukas Werb.