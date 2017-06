St. Georgen Maurice Klar weiß: Sein Beruf Mechatroniker boomt

Der 18-Jährige macht bei Schunk Electronic Solutions eine Ausbildung. Danach stehen dem jungen Mann alle Türen offen.

Maurice Klars Entscheidung für seinen Ausbildungsberuf hat ein wenig damit zu tun, dass er sich eben nicht entscheiden wollte. Das klingt ein bisschen paradox. Doch als angehender Mechatroniker hat Klar eben mit verschiedenen Fachrichtungen zu tun: "Ich wollte mich nicht festlegen und beispielsweise nur Elektroniker lernen", sagt der Azubi von Schunk Electronic Solutions.

So verdrahtet Klar jetzt trotzdem auch die Elektronik oder arbeitet an den elektrischen Schaltungen der Maschinen, die Schunk herstellt. Darüber hinaus macht er aber noch einiges anderes: Feilen, Drehen, Fräsen, die klassischen Elemente einer Mechaniker-Ausbildung stehen genau so auf seinem Ausbildungslehrplan. Zudem lernt er aber auch, in digitalen Zeichenprogrammen abgelegte technische Zeichungen zu verstehen. So kann er Maschinen in weiten Teilen selbst passend zusammenbauen und einrichten und bei der Grundinbetriebnahme in ihrer Funktion kontrollieren. "Das ist das Schönste, wenn man viel an der Maschine gearbeitet und selbst gemacht hat und am Ende der Kunde kommt, alles funktioniert und er zufrieden ist", erzählt Klar.

Der 18-Jährige ist im zweiten der dreieinhalb Lehrjahre. Davor absolvierte er die Realschule, Vorraussetzung für die Ausbildung ist ein guter Hauptschulabschluss. "Man sollte technisch nicht ungeschickt sein für den Job", nennt Klar eine Vorraussetzung. Zumindest passabel sollte man in Mathematik sein. Frank Kühn, der bei Schunk die sechs Auszubildenden betreut, ergänzt: "Wir haben viel mit internationalen Kunden zu tun, Englisch sollte man also beherrschen." Klar sieht seine Ausbildung als eine mit Zukunft und zunehmender Beliebtheit: "Unsere Berufsschule in Schwenningen hat dieses Jahr eine weitere Klasse für Mechatroniker eingerichtet, es werden also immer mehr." Wie in vielen gewerblichen Ausbildungen stehen auch in diesem Fach danach alle Türen offen: "Studium, ob dual oder nicht, Techniker, Geselle, da gibt es vieles", erklärt Klar.

