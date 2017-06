St. Georgen Mauer am Klosterweiher muss stabilisiert werden

Mauer am Klosterweiher muss stabilisiert werden

Der Bauhof arbeitet derzeit zwar mit Hochdruck an Betonstützen, die die Mauer im Nichtschwimmerbereich stabilisieren sollen. Doch wann die Freibadsaison eröffnet werden kann, ist noch unklar.

St. Georgen – Am Klosterweiher wird derzeit mit Hochdruck daran gearbeitet, die Stützmauer im Badebereich abzustützen, da die Gefahr besteht, dass sie kippt. Der Start der Freibadsaison soll so schnell wie möglich nachgeholt werden.

Mitarbeiter des Bauhofs sind seit Tagen damit beschäftigt, Abstützungen aus Beton zu gießen. "Wir erstellen eine konstruktive Abstützung aus Stahlbeton", erläutert Peter Bisswurm vom Tiefbauamt. Dazu wurden zunächst im Abstand von rund fünf Metern im gesamten Nichtschwimmerbereich Stahlstangen fest mit der Mauer und der Bodenplatte verbunden, verschalt und mit Beton ausgegossen. Mit dieser Installation soll ein Nachgeben der Stützmauer verhindert werden. "Damit kommen wir über die Saison und danach müssen wir uns weitere Maßnahmen überlegen", so Bisswurm. Bis wann die Maßnahmen soweit abgeschlossen sind, dass der Badebetrieb starten kann, konnte er noch nicht abschätzen.

Ursprünglich sollte die Freibadsaison am Klosterweiher am Pfingstsamstag beginnen. Als der Wasserstand des Weihers für Reinigungsarbeiten abgesenkt wurde, wurde entdeckt, dass eine Betonmauer entlang des gesamten Uferbereichs in Schieflage war. Offensichtlich hat sich Wasser hinter der Wand angesammelt, das sich während einer Frostperiode ausdehnte. Erst als das Wasser abgelassen wurde und somit der Gegendruck fehlte, wurde der Schaden sichtbar. Aus Sicherheitsgründen wurde daraufhin der Start der Freibadsaison verschoben.

Ein Gutes hat dies. Durch die starken Regenfälle der vergangenen Tage führt die Brigach, die den Weiher jederzeit mit frischem Wasser versorgt, derzeit zumindest so viel Wasser, dass das Auffüllen des Weihers, sobald die provisorischen Stützmaßnahmen abgeschlossen sind, innerhalb weniger Tage erfolgen kann.

Auf Badespaß brauchen St. Georgener Badegäste dennoch nicht zu verzichten. Die Stadt bietet noch bis 9. Juni die Möglichkeit, Saisonkarten zum halben Preis zu kaufen, die auch in den Freibädern in Furtwangen, Schonach, Unterkirnach und Vöhrenbach anerkannt werden.

Öffnungszeiten Rathaus

Saisonkarten können während der Öffnungszeiten des Rathauses an der Zentrale gekauft werden. Montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr. (spr)