St. Georgen Maschinenfabrik J.G. Weisser ist so exportstark wie nie

Geschäftsführer Thorsten Rettich meldet bei der Jubilarfeier eínen neuen Umsatzrekord.

Ausgezeichnete Geschäftszahlen präsentierte Thorsten Rettich im Rahmen der Jubilarehrung am Freitagabend. Der Geschäftsführer der Maschinenfabrik J.G.Weisser hob den Exportanteil von 66 Prozent im Geschäftsjahr 2015/16 hervor. Das sei Rekord und dürfte im aktuellen Geschäftsjahr sogar noch steigen. Ausländische Hauptabsatzmärkte sind China, Schweden, Italien, Mexiko, die Türkei und die USA. Allein in China gelang es, einen Anschluss-Großauftrag über 38 Maschinen für einen Automobilhersteller abzuschließen. Im Neukundengeschäft konnte die Maschinenfabrik Aufträge etwa aus dem Bergbau oder bei Hydraulikkomponenten abschließen.

"Der Auftragsbestand beträgt aktuell neun Monate, wir haben volle Auftragsbücher", sagte Rettich stolz: nicht ohne das große Engagement der Mitarbeiter zu loben. Der Umsatz 2015/16 in Höhe von 121 Millionen Euro stellte ebenfalls ein Rekord dar, lag aber unter dem Ziel von 125 Millionen Euro. Ausgeliefert wurden 179 Maschinen, der Auftragseingang belief sich auf 109 Millionen Euro. 5,1 Millionen Euro betrugen die Investitionen in den Ausbau des Standorts St. Georgen, 0,7 Millionen Euro flossen direkt in die Belegschaft, inklusive Entwicklung der Führungskräfte.

Im Jahr nach dem groß gefeierten Jubiläum gab Rettich auch Ausblicke auf Veränderungen. So ist die Modernisierung der Führungskultur beschlossen, zu der eine stärkere Einbeziehung dieses Personenkreises, Workshops und Coaching gehören. Technologische Weiterentwicklungen sollen die Marktstellung als Lösungsführer festigen. So gelang es zuletzt das Rotationsdrehen 2.0 in Richtung deutlicher Genauigkeit zu entwickeln. Auf gute Kundenresonanz stößt das innovative Bedienkonzept Weisser 360, das über eine Bedienenführung per Tablet und QR-Code die Bedienung schneller macht und Maschinenstillstandzeiten reduziert. Eine erfolgreiche Markteinführung erhofft sich Rettich mit einem innovativen Verfahren, mit dem sich 3D-Druck/Beschichtungstechnik in Metall realisieren lässt.

In seiner Rede ging Rettich auch auf gesellschaftliche Entwicklungen ein. Die Integration von Flüchtlingen gelinge nur, wenn diese in die Arbeitswelt integriert würden. Unumgänglich sei es, die Sprache in dem Land zu lernen, wo man sich liederlässt. Für 40-jährige Betriebszugehörigkeit wurden am Freitag Bernhard Haas, Siegfried Dold, Hans Künstle und Oskar Wintermantel geehrt. Robert King und Jürgen Wehrle, ebenfalls 40 Jahre im Betrieb, konnten an der Feier nicht teilnehmen. Das 25-Jährige feierten Mihailo Popov, Raphael King, Michael Ruggiero, Stefan Stern und Sieglinde Nerke. Wir berichten noch.

Die Postschmiede

Diese liebevolle Bezeichnung für die Maschinenfabrik J.G. Weisser Söhne rührt von den ersten Anfängen her. Mit Gründung 1856 begann am neuen Standort an der heutigen Bundesstraße die fabrikmäßige Herstellung von Maschinen und Werkzeugen. Postpferde waren zuvor seit 1800 an Poststationen in Langenschiltach und ab 1842 in St. Georgen beschlagen worden.