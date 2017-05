St. Georgen Mann der Zahlen leitet Verkehrsverein  Heinrich Seebacher legt Mitgliederdatei an

Heinrich Seebacher ist schon seit 1982 dabei. Jetzt legt er die erste Mitgliederdatei für den Verkehrsverein an. Er blickt zurück auf die Entwicklung des Vereins und des Fremdenverkehrs in St. Georgen.

Heinrich Seebacher ist ein echter Schwarzwälder. Geboren in Gutach, zog er 1965 nach St. Georgen. In Hornberg absolvierte er die Lehre bei der Bundesbahn. Sein erfolgreicher Abschluss brachte ihn 1969 endgültig an den Bahnhof in St. Georgen.

Seit 1982 engagierte sich Heinrich Seebacher im Fremdenverkehrsverein St. Georgen – dem heutigen Verkehrsverein. Zuletzt war er dessen Vorsitzender. Seine Vorgänger Heinz Willkomm und Rudi Stephan hatten sich im Amt immer wieder abgewechselt.

"Rudi Stephan hat mich immer wieder angesprochen, weil schon damals der Nachwuchs nicht auf den Bäumen gewachsen ist", erzählt Seebacher. "Schon mit der Mitgliedschaft wurde ich als Beirat in den Vorstand aufgenommen." Ein Jahr war er stellvertretender Kassierer und von 1984 bis 1992 Kassierer, ab da Vorsitzender.

Mitgliederdatei: Heinrich Seebacher hat es berufsbedingt mit Zahlen, Tabellen und Statistiken zu tun. So hat er es in die Hand genommen seit der Gründung des Vereins die erste Mitgliederdatei anzulegen. "Es war einfach notwendig zu wissen, wo wir stehen, wie viele Mitglieder der Verkehrsverein hat", sagt er. Schon wegen des Finanzamtes und schließlich sollte das Angebot für die Mitglieder zielgerichtete sein.

Heinrich Seebacher hat es berufsbedingt mit Zahlen, Tabellen und Statistiken zu tun. So hat er es in die Hand genommen seit der Gründung des Vereins die erste Mitgliederdatei anzulegen. "Es war einfach notwendig zu wissen, wo wir stehen, wie viele Mitglieder der Verkehrsverein hat", sagt er. Schon wegen des Finanzamtes und schließlich sollte das Angebot für die Mitglieder zielgerichtete sein. Klassifizierung: Seebacher erinnert sich, dass es vor Jahrzehnten gereicht habe, wenn jemand ein freies Zimmer hatte, um dieses als Ferienaufenthalt anzubieten. Komfort schien damals eher ein Fremdwort gewesen zu sein. Mit zunehmender Reisefreudigkeit stiegen die Ansprüche der Feriengäste. Ohne Klassifizierung der Unterkunft geht fast nichts mehr. Inzwischen werden bis auf wenige Ausnahmen Ferienwohnungen angeboten, so Seebacher. Der Verkehrsverein hat die Mitglieder über Neuerungen unterrichtet, stand helfend zur Seite, beantwortete Fragen der Vermieter.

Seebacher erinnert sich, dass es vor Jahrzehnten gereicht habe, wenn jemand ein freies Zimmer hatte, um dieses als Ferienaufenthalt anzubieten. Komfort schien damals eher ein Fremdwort gewesen zu sein. Mit zunehmender Reisefreudigkeit stiegen die Ansprüche der Feriengäste. Ohne Klassifizierung der Unterkunft geht fast nichts mehr. Inzwischen werden bis auf wenige Ausnahmen Ferienwohnungen angeboten, so Seebacher. Der Verkehrsverein hat die Mitglieder über Neuerungen unterrichtet, stand helfend zur Seite, beantwortete Fragen der Vermieter. Brigachmühle : Mit der Pacht der Brigachmühle von der Familie Haas, wurde eine langjährige Aktivität eingeleitet. Als 1971 die ersten Gäste eingezogen sind, erlebte der Verkehrsverein einen regelrechten Aufschwung. In der Hauptsache kümmerten sich neben dem Vorsitzenden Gerhard Lieber, Walter Draschar und Peter Schleth um die Organisation mit der Belegung. Aus personellen Gründen konnten diese Aufgaben nicht mehr weitergeführt werden. Ende 2014 wurde die Mühle wieder an die Familie Haas zurückgegeben. Prominentester Gast in den 1970er Jahren war der Sänger Heino.

Mit der Pacht der Brigachmühle von der Familie Haas, wurde eine langjährige Aktivität eingeleitet. Als 1971 die ersten Gäste eingezogen sind, erlebte der Verkehrsverein einen regelrechten Aufschwung. In der Hauptsache kümmerten sich neben dem Vorsitzenden Gerhard Lieber, Walter Draschar und Peter Schleth um die Organisation mit der Belegung. Aus personellen Gründen konnten diese Aufgaben nicht mehr weitergeführt werden. Ende 2014 wurde die Mühle wieder an die Familie Haas zurückgegeben. Prominentester Gast in den 1970er Jahren war der Sänger Heino. Kurtaxe: Zu Amtszeiten von Altbürgermeister Günther Lauffer war eine Kurtaxe im Gespräch, doch vom Verkehrsverein wurde das nicht unterstützt. Der Antrag fiel im Gemeinderat durch. Erst als St. Georgen Jahre später die Voraussetzungen mit dem dem Hallenbadbau hatte, wurde der Kurtaxe zugestimmt.

Zu Amtszeiten von Altbürgermeister Günther Lauffer war eine Kurtaxe im Gespräch, doch vom Verkehrsverein wurde das nicht unterstützt. Der Antrag fiel im Gemeinderat durch. Erst als St. Georgen Jahre später die Voraussetzungen mit dem dem Hallenbadbau hatte, wurde der Kurtaxe zugestimmt. Veranstaltungskalender: Der Veranstaltungskalender wurde erstmals 1969 erstellt. Seit 2001 wird das Produkt in Kooperation mit dem Ferienland produziert. Die gesamte Werbung wird durch den Verkehrsverein St. Georgen erledigt. Die vereinseigene Homepage geht auf die Idee von Heinrich Seebacher zurück. Dazu übernimmt Seebacher im Namen der Stadt die Gästeehrung.

Der Veranstaltungskalender wurde erstmals 1969 erstellt. Seit 2001 wird das Produkt in Kooperation mit dem Ferienland produziert. Die gesamte Werbung wird durch den Verkehrsverein St. Georgen erledigt. Die vereinseigene Homepage geht auf die Idee von Heinrich Seebacher zurück. Dazu übernimmt Seebacher im Namen der Stadt die Gästeehrung. Hinweisschilder: Derzeit wird ein Konzept der effektiveren Vermarktung der Brigachquelle erarbeitet. Mit Infotafeln sollen Hinweise geliefert werden. Zum besseren Finden des Deutschen Phonomuseums sollen Hinweise aufgestellt werden. Diese Projekte laufen in Zusammenarbeit mit der Stadt St. Georgen, so Heinrich Seebacher.

Fremdenverkehrsverein

Der Fremdenverkehrsverein St. Georgen wurde 1941 gegründet. In der Zeit fanden immer mehr Kurgäste den Weg nach St. Georgen. So erschien es notwendig, einen Verein zu gründen, der diese Belange unterstützt. Als Nummer 17 wurde der Verein ins Amtsregister eingetragen. Mitglied wurde, wer ein Zimmer zu vermieten hatte. Nach dem Krieg sank das Interesse am Verein. Erst in den 1970er Jahren erfuhr der Verein eine Neubelebung.