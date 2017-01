St. Georgen Manfred Scherer bekommt Bürgermedaille verliehen

"St. Georgen ist und bleibt eine attraktive Stadt": Bürgermeisterstellvertreter Joachim Kleiner stellt beim Neujahrsempfang die Vorhaben 2017 vor und verkündet, dass es dem erkrankten Michael Rieger inzwischen besser gehe.

Hohe kommunalpolitische Ehrungen kennzeichneten am Freitagabend den Neujahrsempfang in der Stadthalle. Joachim Kleiner durfte in Vertretung von Bürgermeister Michael Rieger seinen Gemeinderatskollegen Manfred Scherer mit der Bürgermedaille der Stadt auszeichnen. Ortsvorsteher und Gemeinderat Wilhelm Müller aus Langenschiltach wurde mit der Ehrennadel des Gemeindetags ausgezeichnet (wir berichten noch).

Der Bürgermeisterstellvertreter griff das jahrelange kommunal- und parteipolitische Engagement Scherers auf, beginnend bei der Tätigkeit im Ortschaftsrat Brigach 1989 bis zum CDU-Fraktionsvorsitz bis heute. Scherer habe sich bei den CDU-Neujahrsempfängen, in den Städtepartnerschaften, bei den Berufsbildungsmessen und recht neu im Verwaltungsrat der evangelischen Altenhilfe beispielhaft engagiert. Beim Dank für die nie erwartete Auszeichnung schloss Scherer in launigen Worten Weggefährten, Helfer und Familie ein.

Der Bürgermeister sei nach einem Klinikaufenthalt wegen einer schweren Viruserkrankung auf dem Weg der Besserung, war die erleichternde Nachricht, ehe sich Kleiner um Rück- und Ausschau kümmerte. Er streifte das Hallenbad als absolut größtes Projekt der vergangenen Jahre, nannte die Sanierung der Straße am Sommerrain und die Hotelprojekte Federwerk und Rosengarten und lobte den neu gewählten Jugendgemeinderat als Bereicherung für die ganze Bevölkerung. Lückenschluss B 33/B 523, Ringzugbedarfsgutachten oder Baustart Lorenzhöhe waren weitere positiv besetzte Stichworte.

2017, so Kleiner, werde es Veränderungen im Rathaus geben, wenn Kämmerer Karl Braun und Stadtbaumeister Reinhard Wacker in Ruhestand gingen. Zwei Millionen Euro werden in den Breitbandausbau investiert, 880 000 Euro in die Mehrzweckhalle Peterzell, 160 000 Euro in die Stadthallenküche, 390 000 Euro ins neue Feuerwehrfahrzeug und 172 000 Euro ins Schulnetzwerk. Mit Blick auf den Baustart auf dem Schönblickareal und Gewerbeerweiterungen im Hagenmoos stellte Kleiner fest, es tue sich richtig viel in der Stadt. "Ich bin froh und stolz in dieser Stadt zu leben", fügte der Bürgermeisterstellvertreter an. "St. Georgen ist und bleibt eine attraktive Stadt", meinte er. Auch wenn es so hohe Investitionen der vergangenen Jahre nicht jedes Jahr geben könne. Am Ende dann noch wehmütig stimmender Schlusspunkt. Rainer Jörger kündigte an, dass die sechsten Bergstadtgeschichten am 18./19. März auch die letzten sein werden.

Kleine Tradition

Bildergalerie im Internet:

Der Neujahrsempfang in der Stadthalle wird seit 2012 von der Stadt ausgerichtet. Stets ist er für alle Bürger frei zugänglich. Von 2002 bis 2011 gab es in der Bergstadt eine Vorgängerveranstaltung: den Neujahrsempfang des CDU-Ortsverbands. Seit 2013 werden die Rück- und Ausblicke um die Präsentationen einheimischer Unternehmen ergänzt. Den Anfang machte der Maschinenbauer J.G. Weissser. Es folgten die Firmen Schmidt Technology (2014), EBM-Papst (2015) Sterman Technische Systeme (2016) und dieses Jahr M & M Software. Über diese Präsentation werden wir in unserer Montagausgabe berichten. (wur)