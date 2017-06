St. Georgen MB Bäuerle ist verkauft

Der neue Eigner GUK sitzt in Wellendingen und ist auch im Bereich Druckweiterverarbeitung tätig. Gesellschafter und Geschäftsführer Busenhart verlässt das Unternehmen

Die Firma MB Bäuerle ist vom Falzmaschinenspezialisten GUK aus Wellendingen übernommen worden. Das geht aus einer Pressemitteilung des St. Georgener Traditionsunternehmens hervor. Der bisherige MB-Hauptgesellschafter und (seit Ende 2015) Geschäftsführer Dieter Busenhart hat seine Gesellschafteranteile verkauft und scheidet zum Monatsende aus dem Unternehmen aus. Er freue sich, mit GUK einen starken Partner gefunden zu haben, heißt es aus dem Unternehmen. Das Unternehmen werde wie gewohnt geleitet. Unterstützung leisten Stefanie Faulhaber und Herbert Herrmann, der MB Bäuerle aus einer langjährigen früheren Tätigkeit kennt.

MB Bäuerle beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und besteht seit 1863 am Ort. "MB" beschäftigt sich seit mehr als 60 Jahren mit der Entwicklung und der Produktion von Maschinen für die Druckweiterverarbeitung. Durch verschiedene richtungsweisende Erfindungen und Patente hat das Unternehmen die Automatisierung in Falzmaschinen entscheidend gestaltet und geprägt. Heute sind die Kernkompetenzen auf automatisierte Falz- und Kuvertiersysteme sowie Systemlösungen im Hochleistungsbereich ausgerichtet.

GUK beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter in der Produktion Falzmaschinen, im Bereich Drucktechnik und in Verwaltung und Technik. Durch die Aufnahme in die GUK-Gruppe werde die Ausrichtung von MB Bäuerle als kompetenter Lösungsanbieter strategisch aufgewertet, wodurch sich zahlreiche Vorteile für die Kunden beider Unternehmen ergeben, heißt es in der Pressemitteilung. GUK biete mit seiner umfassenden Produktpalette im Bereich Falzmaschinen, Pharmalösungen und Zuführsystemen die solide Ausgangsbasis für eine stabile Zukunft. Der in vierter Generation geführte Familienbetrieb stehe für Werte wie Beständigkeit und Zuverlässigkeit. Beide Unternehmen verfügen über eine lange Historie im Bereich der Druckweiterverarbeitung. Durch den Zusammenschluss lassen sich das hohe Know-how der Mitarbeiter sowie die intensiven Kundenbeziehungen nun noch optimaler nutzen.