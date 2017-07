vor 2 Stunden Roland Sprich St. Georgen Lorenzhöhe feiert Richtfest – Redner loben barrierefreies Wohnen

Am neuen Wohnquartier Lorenzhöhe in der Johann-Sebastian-Bach-Straße wurde jetzt Richtfest gefeiert. Daran teilgenommen haben Vertreter aus Politik und Wirtschaft, die bisher am Bau beteiligten Firmen und Bauarbeiter und natürlich die künftigen Bewohner.