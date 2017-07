St. Georgen Lorenz-Kirchengemeinde kämpft um Ehrenamtliche

Bei der Hauptversammlung werden Probleme offengelegt. Unter anderem geht es darum, den Sparkurs der Badischen Landeskirche mitzutragen und ehrenamtliche Helfer in beinahe allen Bereichen der Gemeindearbeit zu finden.

Bei der Versammlung der evangelischen Lorenz-Kirchengemeinde konnte Jürgen Lehmann, der das Treffen der Ortsgemeinde leitete, knapp 50 Besucher begrüßen. "Ich bin die Stellvertreterin des Orts-Ältesten-Kreises", sagte Pfarrerin Susanne Fritsch gleich zu Beginn ihrer Rede. Da Petra Obergfell weggezogen ist, rückte Daniela Hils als Vorsitzende nach, doch heute müsse sie bei ihrer Jungschar in Langenschiltach sein. Die Pfarrerin wies darauf hin, dass die anderen Kirchenräte beruflich sehr eingespannt sind und man deshalb plane, einen oder zwei neue zu berufen, weil die Legislaturperiode erst in zweieinhalb Jahren ende. Dann rief Susanne Fritsch dazu auf, am kommenden Sonntag, um 16 Uhr, zur Einführung des neuen Kantors in die Lorenzkirche zu kommen. "Nicht wir stellen Jochen Kiene an, sondern der Kirchenbezirk, darum führt ihn unser Dekan Wolfgang Rüter-Ebel in sein Amt ein", sagte sie.

In den beiden Altenheimen werden dringend Helferinnen für die zahlreichen Bewohner gesucht, die mit dem Rollstuhl zu den wöchentlichen Gottesdiensten in die Kapelle gefahren werden müssen. Ende des Jahres soll der erste gemeinsame Gemeindebrief herauskommen. "Wir brauchen noch jemand, der bei diesem Projekt im Lorenz-Team mitmacht", warb die Pfarrerin um weitere Ehrenamtliche. Auch für die Festschrift, die ein Buch mit 200 Seiten werden soll, sind noch helfende Hände gefragt. Zudem werde ein Gemeindemitglied gesucht für die Öffentlichkeitsarbeit, wie es weiter hieß. "Termine in den Online-Kalender müssen eingetragen werden, sowie Handzettel und Plakate entworfen werden", signalisierte die Pfarrerin.

"Wir wollen uns um die Seelsorge kümmern, es ist sehr wichtig, Kontakte mit den Menschen zu knüpfen und sie für das Evangelium zu begeistern", betonte Susanne Fritsch. Ihr Ehepartner Friedemann wies ebenfalls auf den Auftrag des Pfarrer-Ehepaares hin. "Wir können nicht warten, bis die Menschen zu uns kommen, meine Frau und ich gehen auch in die Häuser. Wir besuchen alle, die Hilfe und Trost brauchen, wir beten für die Kranken, bringen ihnen das Abendmahl und geben ihnen die Krankensalbung", versprach der Pfarrer.

Wer jemand wisse, der einen Besuch wünsche, könne sich gerne melden. Kirchengemeinderat Karlheinz Klitsch informierte über den neu gestalteten Kirchplatz, bei dem er als Bauleiter fungierte. In der Diskussion darüber stellte sich heraus, dass einige den Baum mitten auf dem Platz als störendes Element ansahen. Der Moderator machte auf die ehrenamtliche Arbeit der Ältesten aufmerksam. "Man kann ihre Tätigkeit nicht genügend schätzen und loben", betonte Jürgen Lehmann.

Als wichtigen Tagesordnungspunkt stellte sich auch das Liegenschafts-Projekt dar. Der ganze Kirchenbezirk müsse seine Gebäude unter die Lupe nehmen, weil sich die Zahl der Kirchenbesucher ständig verringere. "Die Landeskirche hat schon recht, in wenigen Jahren brechen die Kirchensteuer-Einnahmen ein", so die Pfarrerin. Ab September habe man den Clubraum und den Eltern-Kind-Raum für ein Jahr an den Weidenbächle-Kindergarten vermietet. Kirchenrat Sven de Fries plädierte dafür, Räume im Gemeindehaus für Hochzeiten, Konfirmationen und Geburtstage zu vermieten. "Dann bleibt das Geld in der Familie", freute er sich.

Jubiläumsfeste

In diesem Jahr wird in St. Georgen nicht nur der 150. Geburtstag der Lorenzkirche gefeiert, sondern auch 500 Jahre Reformation. Mehrere Veranstaltungen fanden schon statt. Der große Festgottesdienst mit Landesbischof Cornelius Bundschuh ist am 8. Oktober. Am Reformationstag ist eine große Lichterwanderung geplant, die an der Lorenzkirche beginnt, wo auch der Posaunenchor spielen wird. (kim)